Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat "afaceri de milioane de euro" - Antena Sport

Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat "afaceri de milioane de euro"

Home | Fotbal | Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro”

Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat “afaceri de milioane de euro”

Radu Constantin Publicat: 2 februarie 2026, 17:16

Omul de afaceri pe care Mihai Rotaru l-ar fi ruinat. Cum i-ar fi blocat afaceri de milioane de euro

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Afaceri de milioane de euro ar fi fost blocate la ordinul patronului Universităţii Craiova, Mihai Rotaru. Asta susţine Adrian Mititelu, patronul celor de la FC U. Cum s-a ajuns aici? Toată România ştie conflictul dintre cei doi şi desele procese în care sunt implicaţi cei doi.

Mai mult, Mititelu susţine că Mihai Rotaru i-a blocat mai multe afaceri pentru a nu mai avea bani să investească în fotbal.

”În FRF e un sistem mafiot! Burleanu e protejat politic, e condus de o grupare politică. Alegerile sunt doar o formalitate, nu se întâmplă cu adevărat chestiuni profunde. Ei evită judecata până acum, dar în curând va fi o judecată de fond și o să vedeți ce o să chițăie.

Rotaru nu m-a bătut… să îl punem pe Rotaru sau pe Becali în situația mea, să vedem! (n.r. De ce nu vă împăcați cu Rotaru, faceți o echipă și gata?) Domnul Rotaru, în perioada 2013-2019, mi-a blocat afaceri de zeci de milioane de euro, ca să nu cumva să bag bani, să refac echipa.

(n.r. A avut atât putere? Eu nu cred…) Ia întrebați-l, că o să recunoască! Am înțeles că totuși e un tip care recunoaște unde greșește. Dar asta nu mai… i-am reproșat și în față chestia asta, o spusei ca să înțeleagă suporterii acum! Ei se supără degeaba pe mine, eu am făcut minuni!

Să îl punem pe Rotaru în situația mea: să i se ia echipa, să fie dat afară de pe stadion și să i se blocheze și afacerile! Să vezi atunci dacă mai face atunci Rotaru vreo echipă de nu mai dă prin Craiova vreodată! Bă, sunteți nebuni?! Plecați dracului de aici!”, a declarat Adrian Mititelu, pentru Gsp.

