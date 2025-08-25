Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB - FC Argeş 0-2 - Antena Sport

Mario Tudose a fost titular în FCSB – FC Argeş 0-2, dar partida s-a încheiat mult mai devreme pentru el. Tânărul de 20 de ani a părăsit terenul în minutul 39, după ce a primit o lovitură în plină figură de la Siyabonga Ngezana.

Fundaşul sud-african a încercat o foarfecă în careul piteştenilor. Ngezena nu a avut succes deloc, deoarece l-a lovit cu tibia direct în faţă pe fotbalistul lui FC Argeş.

Mario Tudose a primit o lovitură direct în faţă de la Siyabonga Ngezana în FCSB – FC Argeş

Siyabonga Ngezana a primit doar cartonaş galben, în timp ce Mario Tudose nu a mai putut continua partida:

“Mă simt mai bine acum, însă, din păcate, nu am mai reușit să continui meciul după lovitura încasată… Am avut ceva amețeli pe teren și am zis că nu are rost să rămân să joc, să risc ceva mai grav.

Nu știu cum e regulamentul, dar m-a lovit din plin! Arbitrul mi-a spus că nu a fost cu intenție, că [Ngezana] a căutat mingea, dar el a făcut «foarfecă» direct în capul meu”, a declarat Mario Tudose, după meci.