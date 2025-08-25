Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB - FC Argeş 0-2 - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată faţa lui Mario Tudose, după ce a fost lovit în plină figură de Siyabonga Ngezana, în FCSB – FC Argeş 0-2

Publicat: 25 august 2025, 9:54

Mario Tudose lovit de Siyabonga Ngezana / Captură Prima Sport

Mario Tudose a fost titular în FCSB – FC Argeş 0-2, dar partida s-a încheiat mult mai devreme pentru el. Tânărul de 20 de ani a părăsit terenul în minutul 39, după ce a primit o lovitură în plină figură de la Siyabonga Ngezana.

Fundaşul sud-african a încercat o foarfecă în careul piteştenilor. Ngezena nu a avut succes deloc, deoarece l-a lovit cu tibia direct în faţă pe fotbalistul lui FC Argeş.

Mario Tudose a primit o lovitură direct în faţă de la Siyabonga Ngezana în FCSB – FC Argeş

Siyabonga Ngezana a primit doar cartonaş galben, în timp ce Mario Tudose nu a mai putut continua partida:

“Mă simt mai bine acum, însă, din păcate, nu am mai reușit să continui meciul după lovitura încasată… Am avut ceva amețeli pe teren și am zis că nu are rost să rămân să joc, să risc ceva mai grav.

Nu știu cum e regulamentul, dar m-a lovit din plin! Arbitrul mi-a spus că nu a fost cu intenție, că [Ngezana] a căutat mingea, dar el a făcut «foarfecă» direct în capul meu”, a declarat Mario Tudose, după meci.

Mario Tudose / Antena Sport
Mario Tudose / Antena Sport

Care este noul obiectiv al FCSB-ului. Anunțul lui Florin Tănase, după 0-2 cu FC Argeș

Florin Tănase a oferit prima reacție după FCSB – FC Argeș 0-2. La interviul de la finalul partidei, jucătorul a anunțat noul obiectiv al campioanei en-titre.

Având în vedere aceste rezultate, Florin Tănase a dezvăluit că noul obiectiv al FCSB-ului este calificarea în play-off. Jucătorul campioanei a explicat că echipa nu poate emite pretenții la câștigarea titlului, cel puțin în momentul de față, având în vedere distanța față de liderul Universitatea Craiova.

“(n.r. Ești îngrijorat de situația din clasament?) Îngrijorat? Adică pentru lupta la titlu? În acest moment, nu. Am fi penibili să emitem pretenții la titlu. Noi trebuie să prindem play-off-ul. Nu putem să emitem pretenții pentru titlu, nu avem nicio șansă în acest moment. Situația se poate schimba pe parcurs.

Cu Craiova nu am jucat. Cu Dinamo am pierdut, niște greșeli foarte mari. Și cu Rapid au fost greșeli. Rămâne să vedem și Craiova cum va fi. Nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu acum. Noi trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi, să facem tot posibilul pentru suporterii noștri, cărora le cer scuze. Nu merită aceste rezultate, au fost tot timpul alături de noi. Trebuie să ne revenim”, a spus Florin Tănase, la digisport.ro.

