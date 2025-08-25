Florin Tănase a anunțat noul obiectiv al FCSB-ului după 0-2 cu FC Argeș: "Nu putem să emitem pretenții pentru titlu" - Antena Sport

Florin Tănase a oferit prima reacție după FCSB – FC Argeș 0-2. La interviul de la finalul partidei, jucătorul a anunțat noul obiectiv al campioanei en-titre.

FCSB continuă criza de rezultate în startul noului sezon de Liga 1. În 7 meciuri jucate, echipa lui Elias Charalambous a înregistrat o singură victorie, cu Petrolul, în etapa a 2-a.

Care este noul obiectiv al FCSB-ului. Anunțul lui Florin Tănase, după 0-2 cu FC Argeș

Având în vedere aceste rezultate, Florin Tănase a dezvăluit că noul obiectiv al FCSB-ului este calificarea în play-off. Jucătorul campioanei a explicat că echipa nu poate emite pretenții la câștigarea titlului, cel puțin în momentul de față, având în vedere distanța față de liderul Universitatea Craiova.

“(n.r. Ești îngrijorat de situația din clasament?) Îngrijorat? Adică pentru lupta la titlu? În acest moment, nu. Am fi penibili să emitem pretenții la titlu. Noi trebuie să prindem play-off-ul. Nu putem să emitem pretenții pentru titlu, nu avem nicio șansă în acest moment. Situația se poate schimba pe parcurs.

Cu Craiova nu am jucat. Cu Dinamo am pierdut, niște greșeli foarte mari. Și cu Rapid au fost greșeli. Rămâne să vedem și Craiova cum va fi. Nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu acum. Noi trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi, să facem tot posibilul pentru suporterii noștri, cărora le cer scuze. Nu merită aceste rezultate, au fost tot timpul alături de noi. Trebuie să ne revenim”, a spus Florin Tănase, la digisport.ro.