Cum l-a numit Bănel Nicoliţă pe Costel Gâlcă după ce acesta a devenit antrenorul Rapidului! - Antena Sport

„Sunt bucuros că nu am avut accidentați după meci și după încărcătura care a fost zilele acestea. Sunt mulțumit pentru randamentul pe care l-am văzut pe teren.

Bineînțeles, în prima parte am intrat puțin mai greu, dar în a doua repriză am gestionat foarte bine meciul, chiar am dominat în multe momente. Mă bucură foarte mult ce s-a văzut per total.

Având în vedere adversarul pe care l-am întâlnit astăzi, care se pregătește pentru tururile preliminare din Champions League, era important pentru noi în primul rând să nu ne accidentăm, apoi să putem face un joc bun.