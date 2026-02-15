Jucătorii importanţi criticaţi de Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 1-0: "N-au mers" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii importanţi criticaţi de Gigi Becali după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “N-au mers”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 22:21

Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători importanţi după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Patronul campioanei a subliniat şi că nu avea la ce soluţii să apeleze de pe banca de rezerve.

Juri Cisotti, jucător pe care Becali l-a lăudat constant de când l-a transferat de la Oţelul, a fost şi el criticat. Tavi Popescu şi David Miculescu au fost şi ei printre fotbaliştii taxaţi de Becali.

Cisotti, Tavi Popescu şi David Miculescu, criticaţi de Gigi Becali

“Cisotti n-a mers. L-am băgat pe George (n.r: Tavi Popescu), nici ăla. Nici David Miculescu… (n.r: Nici variante de pe bancă nu prea erau) Ce de pe bancă, au fost mult prea puternici.

Am avut cu poarta goală, să dea Bîrligea. N-ai cum să ai pretenţii pentru că, oricum, au fost mult mai buni decât noi. Am avut ocazii că s-au retras ei. N-are rost să discutăm, nici de arbitraj. Totul a fost perfect la arbitraj.

(n.r: De mâine din nou la luptă) Până la ultima picătură. N-are rost să bat câmpii, stai să vezi, că dacă ăla… au fost mult mai buni decât noi. Se pot întâmpla. Dacă Cisotti marca, puteam să şi câştigăm, cine ştie, ieşeau la joc. N-are rost să discutăm, că nu-mi place să vorbesc cu dacă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Minutul 2 a adus prima ocazie a craiovenilor, Etim trimiţând puţin pe lângă poartă. Roş-albaştrii au replicat prin şutul lui Bîrligea, care a şters trasversala în minutul 6. Un minut mai târziu Popescu a respins în corner şutul lui Lixandru. Cele două echipe au jucat într-un ritm bun primele douăzeci de minute, alternând atacurile. Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 23, după ce palestinianul a primit de la Carlos Mora şi l-a driblat pe Graovac. David Matei a trimis în portarul Popa, în minutul 36, şi oltenii au intrat cu avantaj minim la cabine.

În minutul 54, David Matei a înscris pentru gazde, dar după patru minute de aşteptare pentru verificarea VAR, arbitrul Marian Barbu a decis să anuleze reuşita lui Matei, care se afla în ofsaid. Cisotti a trimis pe lângă poartă în minutul 65, iar şase minute mai târziu a ratat şi Bîrligea. Deşi  au dominat aproape în totalitate repriza secundă, bucureştenii nu au reuşit să egaleze şi au cedat cu 0-1 în faţa liderului.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Cu acest succes, Universitatea Craiova face 53 de puncte şi se desprinde la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

 

