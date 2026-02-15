Jucătorii importanţi criticaţi de Gigi Becali după Universitatea Craiova - FCSB 1-0: "N-au mers" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a criticat mai mulţi jucători importanţi după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Patronul campioanei a subliniat şi că nu avea la ce soluţii să apeleze de pe banca de rezerve.

Juri Cisotti, jucător pe care Becali l-a lăudat constant de când l-a transferat de la Oţelul, a fost şi el criticat. Tavi Popescu şi David Miculescu au fost şi ei printre fotbaliştii taxaţi de Becali.

Cisotti, Tavi Popescu şi David Miculescu, criticaţi de Gigi Becali

“Cisotti n-a mers. L-am băgat pe George (n.r: Tavi Popescu), nici ăla. Nici David Miculescu… (n.r: Nici variante de pe bancă nu prea erau) Ce de pe bancă, au fost mult prea puternici.

Am avut cu poarta goală, să dea Bîrligea. N-ai cum să ai pretenţii pentru că, oricum, au fost mult mai buni decât noi. Am avut ocazii că s-au retras ei. N-are rost să discutăm, nici de arbitraj. Totul a fost perfect la arbitraj.

(n.r: De mâine din nou la luptă) Până la ultima picătură. N-are rost să bat câmpii, stai să vezi, că dacă ăla… au fost mult mai buni decât noi. Se pot întâmpla. Dacă Cisotti marca, puteam să şi câştigăm, cine ştie, ieşeau la joc. N-are rost să discutăm, că nu-mi place să vorbesc cu dacă”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.