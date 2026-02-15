Gigi Becali, despre Craiova: "Prea puternică!" Crede că FCSB se mai poate califica în play-off - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 15 februarie 2026, 22:11

Gigi Becali / Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

Gigi Becali a recunoscut superioritatea Universităţii Craiova.

“(n.r: Cum a fost meciul?) Sunt mai puternici, sunt chiar mai valoroşi decât noi. S-a văzut de la început. Când era mingea la ei, ei făceam posesie. Când era la noi… duelurile nu le câştigam, minge lungă. Dacă nu e Tănase la echipa asta, nu ai cum să câştigi meciuri.

Olaru ăsta e, el aleargă… Nu stai într-un jucător, sunt mai valoroşi, sunt mai puternici ca noi şi cu asta basta.

(n.r: Sunteţi optimist că puteţi intra în play-off?) Ce mare lucru să intri în play-off? Avem mai multe soluţii de a intra în play-off. Ce teoretic? Bine, asta e, ce o să fie, o să fie, vom vedea.

Nu m-a dezamăgit (n.r: evoluţia).

Cisotti n-a mers. L-am băgat pe George, nici ăla. Nici David Miculescu… (n.r: Nici variante de pe bancă nu prea erau) Ce de pe bancă, au fost mult prea puternici”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Cu acest succes, Universitatea Craiova a făcut 53 de puncte şi s-a desprins la patru puncte de Dinamo şi Rapid. FCSB tremură serios pentru calificarea în play-off, fiind abia a 10-a, cu 40 de puncte.

