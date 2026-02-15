Gigi Becali, despre Craiova: "Prea puternică!" Crede că FCSB se mai poate califica în play-off - Antena Sport

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a recunoscut superioritatea Universităţii Craiova.

“(n.r: Cum a fost meciul?) Sunt mai puternici, sunt chiar mai valoroşi decât noi. S-a văzut de la început. Când era mingea la ei, ei făceam posesie. Când era la noi… duelurile nu le câştigam, minge lungă. Dacă nu e Tănase la echipa asta, nu ai cum să câştigi meciuri.

Olaru ăsta e, el aleargă… Nu stai într-un jucător, sunt mai valoroşi, sunt mai puternici ca noi şi cu asta basta.

(n.r: Sunteţi optimist că puteţi intra în play-off?) Ce mare lucru să intri în play-off? Avem mai multe soluţii de a intra în play-off. Ce teoretic? Bine, asta e, ce o să fie, o să fie, vom vedea.