Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii - Antena Sport

Zeljko Kopic, bucuros, după un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a dezvăluit că i-a spus lui Raul Opruţ (28 de ani), chiar în această săptămână, că e “brazilianul” lui Dinamo.

Opruţ a marcat două goluri superbe cu Hermannstadt, cu care Dinamo a urcat momentan pe primul loc.

Kopic, după ce Dinamo a devenit lider: “I-am zis lui Opruţ că e brazilianul nostru”

“Ştiam că va fi aşa (n.r: greu). Au jucat foarte bine cu Farul (n.r: cei de la Hermannstadt). A fost foarte greu să găsim spaţiu. Am avut 3 oportunităţi, trebuia să marcăm. Nu am marcat. Terenul nu a fost cel mai bun pentru pasat. Era mai potrivit pentru a te apăra. Am făcut schimbări în repriza a doua. Raul a marcat două goluri foarte frumoase.

A fost important că la 1-1 moralul nostru a fost bun şi că am mai reuşit să marcăm.

Totdeauna focusul e pe atacanţi, mijlocaşi. Au fost două momente de mare inspiraţie pentru Raul. I-am zis că e brazilianul nostru din echipă săptămâna asta. Nu e o coincidenţă. Suntem fericiţi datorită lui Raul, datorită echipei, punctelor şi datorită fanilor. A fost un sprijin extraordinar la Sibiu.