Cum l-a numit Kopic pe Opruţ, după ce a dus-o pe Dinamo pe primul loc! Mesaj surprinzător pentru toţi românii - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a dezvăluit că i-a spus lui Raul Opruţ (28 de ani), chiar în această săptămână, că e “brazilianul” lui Dinamo.
Opruţ a marcat două goluri superbe cu Hermannstadt, cu care Dinamo a urcat momentan pe primul loc.
Kopic, după ce Dinamo a devenit lider: “I-am zis lui Opruţ că e brazilianul nostru”
“Ştiam că va fi aşa (n.r: greu). Au jucat foarte bine cu Farul (n.r: cei de la Hermannstadt). A fost foarte greu să găsim spaţiu. Am avut 3 oportunităţi, trebuia să marcăm. Nu am marcat. Terenul nu a fost cel mai bun pentru pasat. Era mai potrivit pentru a te apăra. Am făcut schimbări în repriza a doua. Raul a marcat două goluri foarte frumoase.
A fost important că la 1-1 moralul nostru a fost bun şi că am mai reuşit să marcăm.
Totdeauna focusul e pe atacanţi, mijlocaşi. Au fost două momente de mare inspiraţie pentru Raul. I-am zis că e brazilianul nostru din echipă săptămâna asta. Nu e o coincidenţă. Suntem fericiţi datorită lui Raul, datorită echipei, punctelor şi datorită fanilor. A fost un sprijin extraordinar la Sibiu.
Haideţi să îi dăm tot creditul lui Raul, au fost două execuţii superbe.
Pentru mine e foarte-foarte important ca jucătorii să se înţeleagă, să se conecteze la nivel mental. Sincronizarea e o parte importantă pentru mine.
(n.r. În ultima etapă a sezonului regular veţi avea 100 de meciuri pe banca lui Dinamo. Sunteţi ok?) Sunt ok cu mine. Este vorba despre decizii bune, despre chimia dintre jucători. Trebuie să fiu satisfăcut. Nu sunt singur, am oameni în conducere, facem lucrurile împreună. Aş vrea să folosesc această oportunitate pentru a le ura românilor o Zi a Unirii fericită (n.r: 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române). Să aveţi un weekend frumos”, a declarat Zeljko Kopic pentru digisport.ro după Hermannstadt – Dinamo 1-2.
Hermannstadt – Dinamo 1-2. „Dubla” lui Opruţ i-a făcut lideri pe “câini”
Echipa bucureşteană Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea FC Hermannstadt, în etapa a 23-a din Liga 1, şi a urcat pe primul loc al clasamentului.
Meciul de la Sibiu s-a jucat, practic, în repriza secundă. Raul Opruţ l-a învins pe portarul sibienilor în minutul 71, cu un şut din marginea careului. Neguţ a căutat golul cu un şut de la distanţă, dar Epassy a prins mingea, în minutul 75, pentru ca Gjorgjievski să egaleze un minut mai târziu, la o degajare a portarului Căbuz. Atacantul nord-macedonean a primit mingea, a rezistat atacului lui Boateng şi a marcat din careu. Minutul 80 a adus golul victoriei dinamoviste.
La un corner mingea a fost respinsă de sibieni şi Opruţ a şutat din voleu, făcându-l spectator pe Căbuz. Dinamo s-a impus cu 2-1 şi a trecut pe primul loc, deocamdată, cu 44 de puncte. FC Hermannstadt este penultima în clasament, cu 14 puncte.
