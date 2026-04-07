Cum l-a pierdut Gigi Becali pe Coubiș pentru că nu a vrut să plătească 125.000 de euro

Radu Constantin Publicat: 7 aprilie 2026, 9:59

Andrei Coubiș / SPORT PICTURES

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, spune că nu este deloc surprins de rezultatele echipei pregătite de Cristiano Bergodi și a oferit mai multe explicații.

Pe un ton glumeț, Dragomir a dezvăluit că delegația ardelenilor se cazează frecvent la hotelul său și consideră acest detaliu un „factor” important în rezultate.

„Bă, cine stă la mine nu pierde! Vinerea, sâmbăta și duminică, am sportivi din toate categoriile. Dacă îi vedeai pe ăștia de la U Cluj, parcă era hotelul lor. Fiecare ia ce vrea, comandă ce vrea. Nu îi întreabă nimic. Eu am dat dispoziția asta. La sportivi și sportive fără limite tot”, a declarat Dragomir, pentru Fanatik.ro.

Dragomir a lăudat intervențiile tactice ale lui Bergodi, considerând că schimbările făcute au decis meciul cu Rapid, terminat 1-2 pentru clujeni.

„Să știi că Bergodi a câștigat meciul prin schimbările pe care le-a făcut. Știi cine a fost cheia succesului lui U Cluj? O să mă înjure lumea dacă spun… băiatul lui Trică”, a spus acesta.

Fostul oficial a explicat impactul avut de Alexandru Trică, remarcat pentru mobilitatea sa în careu:

„Când a intrat băiatul lui Trică îl țineau trei inși. În momentul când intri în gura porții și te miști 3-4 pași nu știe cine să te țină. Te ține unul, te duci peste celălalt. Așa a făcut Trică. Și-a creat spațiu. Are o calitate. Stă în fața portarului. Nu știe cine să îl țină”.

Cum l-a ratat FCSB pe Coubiș

În același context, Dragomir a vorbit și despre fundașul Andrei Coubiș, unul dintre jucătorii care impresionează la U Cluj.

„Oracolul de la Bălcești” susține că Gigi Becali a avut șansa să-l transfere, însă mutarea nu s-a concretizat, deși jucătorul era considerat o mare promisiune, format inclusiv în academia lui AC Milan.

„Am văzut un jucător de peste 15.000.000 de dolari, se face de peste 20.000.000! Dacă nu se face peste 20.000.000 de dolari să nu îmi ziceți mie Mitică Dragomir. E cel mai bun fundaș central din ultimii 15-20 de ani. E cel mai bun fundaș central de departe! A fost oferit Stelei (n.r. – FCSB)! Cu 125.000 de euro. Acum e de Milan! E mai bun decât stoperii lui Milan. Nu am vorbit cu Gigi despre tema asta. Dar să pierzi un asemenea jucător? D-asta Zamfir are cunoștințe mondiale și europene cu impresari șamd”, a adăugat fostul președinte LPF.

