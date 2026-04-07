Cum l-a pierdut Gigi Becali pe Coubiș pentru că nu a vrut să plătească 125.000 de euro

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, spune că nu este deloc surprins de rezultatele echipei pregătite de Cristiano Bergodi și a oferit mai multe explicații.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe un ton glumeț, Dragomir a dezvăluit că delegația ardelenilor se cazează frecvent la hotelul său și consideră acest detaliu un „factor” important în rezultate.

„Bă, cine stă la mine nu pierde! Vinerea, sâmbăta și duminică, am sportivi din toate categoriile. Dacă îi vedeai pe ăștia de la U Cluj, parcă era hotelul lor. Fiecare ia ce vrea, comandă ce vrea. Nu îi întreabă nimic. Eu am dat dispoziția asta. La sportivi și sportive fără limite tot”, a declarat Dragomir, pentru Fanatik.ro.

Dragomir a lăudat intervențiile tactice ale lui Bergodi, considerând că schimbările făcute au decis meciul cu Rapid, terminat 1-2 pentru clujeni.

„Să știi că Bergodi a câștigat meciul prin schimbările pe care le-a făcut. Știi cine a fost cheia succesului lui U Cluj? O să mă înjure lumea dacă spun… băiatul lui Trică”, a spus acesta.