Oferte peste oferte pentru jucătorul Craiovei: “Își vor intensifica eforturile pentru transfer”

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 17:41

Universitatea Craiova a primit oferte pentru Assad Al-Hamlawi. Foto: Sport Pictures

Unul dintre cei mai importanți jucători de la Universitatea Craiova în sezonul recent încheiat, Assad Al-Hamlawi ar putea să plece din Bănie, atacantul fiind pe lista mai multor echipe care doresc să-l transfere.

După ce s-a scris că AEK Atena ar vrea să plătească 1,6 milioane de euro pentru jucătorul din Palestina, se pare că o altă grupare, de data această din Africa, este interesată de serviciile fotbalistului.

Interes important pentru Assad Al-Hamlawi

Assad Al-Hamlawi a devenit unul dintre cei mai căutați jucători ai Universității Craiova după sezonul foarte bun făcut în tricoul oltenilor. Atacantul de 25 de ani este urmărit de tot mai multe cluburi importante, iar interesul pentru el crește de la o săptămână la alta.

După ce numele său a fost asociat cu AEK Atena, acum și egiptenii de la Al-Ahly Cairo ar fi intrat serios în cursa pentru semnătura sa, notează presa locală. Forma bună arătată de atacant în acest sezon nu a trecut deloc neobservată. Al-Hamlawi a reușit să marcheze 11 goluri pentru Universitatea Craiova și a avut prestații solide inclusiv în Conference League, competiție în care a înscris de cinci ori.

Evoluțiile sale au atras atenția scouterilor din mai multe campionate, iar pe adresa grupării oltene au început să vină mai multe oferte. Interesul celor de la Al-Ahly nu este deloc întâmplător.

Motivul pentru care Al-Hamlawi e dorit de Al-Ahly

Egiptenii susțin că oficialii clubului îl consideră o variantă foarte bună pentru ofensivă, mai ales datorită faptului că fotbalistul are și cetățenie palestiniană. Acest detaliu i-ar permite să fie legitimat fără să ocupe locul destinat jucătorilor străini, un avantaj important pentru una dintre cele mai mari echipe din Africa.

“Pe lângă cifrele sale excelente din acest sezon, Al-Hamlawi mai are un avantaj. El s-a născut în Suedia şi a crescut în această ţară, dar deţine dublă cetăţenie. Având în vedere că e posesor de paşaport palestinian, el poate fi legitimat de Al-Ahly Cairo fără să ocupe locul unui stranier din Europa. De aceea, şefii lui Al-Ahly îşi vor intensifica eforturile pentru transferul atacantului de 25 de ani“, au scris aceștia.

