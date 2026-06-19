Cum l-a transferat Gigi Becali pe Ronny Labonne la FCSB? Patronul a dezvăluit totul: „Meme mi-a zis!”

Gigi Becali a dezvăluit cum a ajuns să îl transfere pe Ronny Labonne la FCSB. Patronul a explicat că Mihai Stoica a fost cel care i l-a arătat pe jucător.
Ronny Labonne este primul transfer realizat de FCSB în această perioadă de mercato. Fundașul dreapta de 28 de ani a ajuns la echipa roș-albastră din liga a 3-a franceză.
Cum a ajuns Gigi Becali să îl transfere pe Ronny Labonne la FCSB?
Gigi Becali a dezvăluit că scouterii de la FCSB i-au recomandat inițial 3 jucători pentru postul de fundaș dreapta. Totuși, Mihai Stoica i-a arătat și un al 4-lea jucător, iar Gigi Becali a fost impresionat.
Astfel, patronul de la FCSB a decis să îl aducă sub comanda lui Marius Baciu, în schimbul sumei de 150.000 de euro.
„Când mi-au zis de fundașul dreapta, mi-au adus 3 și eu l-am ales pe al 4-lea, care nu era. Ăsta era dintr-o echipă adversă, ei l-au văzut între timp. Meme mi-a zis, bă, nea Gigi, uită-te și la ăsta.
A ieșit în evidență și am uitat de ceilalți 3. E puternic, e înalt, are viteză”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.
În sezonul trecut, Labonne a adunat 26 de meciuri pentru Caen, marcând două goluri și oferind patru pase decisive. Acesta a evoluat atât în banda dreaptă, cât și în cea stângă pe posturile de mijlocaș și fundaș.
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