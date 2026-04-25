Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 20:28

Cutremur în Liga 1! Marius Măldărăşanu a cerut falimentul fostei sale echipe: M-am adresat instanţelor

Marius Măldărăşanu / Sport Pictures

Fostul antrenor al lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu (51 de ani), a cerut în instanţă falimentul echipei sibiene, invocând neplata drepturilor sale salariale. Între timp, situaţia s-ar fi rezolvat, a anunţat tehnicianul. El a primit o sumă de bani, fiind de acord cu eşalonarea unor alte datorii.

Măldărăşanu a precizat că şi jucători ai lui Hermannstadt au solicitat acelaşi lucru în instanţă.

Aşa este, m-am adresat instanţelor pentru a-mi recupera restanţele financiare. Nu doar eu, mai mulţi fotbalişti care au avut de recuperat bani au făcut acelaşi lucru. Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu îşi doreşte falimentul lui Hermannstadt, dar am făcut asta pentru că era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii.

Dacă m-ar fi sunat din club să îmi spună să mai amânăm, că sunt probleme sau alte chestii, nu aş fi avut o problemă. Dar nu s-a întâmplat asta, iar pentru că echipa este în insolvenţă am discutat cu avocatul şi am convenit că trebuie să mergem în civil să recuperăm restanţele. Acţiunea a fost începută la începutul lunii martie, iar un nou termen ar fi trebuit să fie pe 13 mai.  

“Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eşalonarea unor sume”

Din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eşalonarea unor sume până în luna septembrie, probabil că aveau nevoie să fie în regulă pentru licenţiere.

V-am spus, nu cred că şi-a dorit nimeni falimentul lui Hermannstadt, dar asta a fost situaţia. Dacă stăm să ne gândim, la fel au făcut şi ei. Când cei din Portugalia nu au dat banii la timp pentru transferul lui Ianis Stoica, cei de la Hermannstadt au mers la TAS”, a declarat Marius Măldărăşanu pentru fanatik.ro.

După 6 etape disputate în play-out, Hermannstadt e pe loc de baraj. Sibienii sunt pe locul 8 în play-out, cu 20 de puncte, la un singur punct de Unirea Slobozia, care se află pe prima poziţie de retrogradare directă. Unirea Slobozia are un meci mai puţin disputat. În această etapă, Hermannstadt a făcut 0-0 cu Csikszereda. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu a jucat în 10 oameni din minutul 75 fiindcă antrenorul sibienilor epuizase toate schimbările.

Sezonul trecut, cu Măldărăşanu pe bancă, Hermannstadt a disputat finala Cupei României, pe care a pierdut-o contra lui CFR Cluj. Echipa din Gruia, la care era antrenor atunci Dan Petrescu, s-a impus cu 3-2.

