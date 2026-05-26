Gigi Becali s-a comparat cu “Pep, Klopp, Mourinho” şi nu se bagă la echipa făcută de Baciu: “Nu pot la nivel, d-ăsta mic”

În perioada în care Mirel Rădoi a pregătit echipa, Gigi Becali i-a dat mână liberă tehnicianului. Aşa are de gând şi acum, cu Marius Baciu antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat dacă mai are de gând să intervină în primul “11” sau să facă schimbări la pauză, Becali a dat garanţii că Baciu răspunde de tot ce se întâmplă la echipă.

Motivul? În glumă, Gigi Becali a spus că el nu se mai poate implica la “nivel mic” şi s-a comparat cu Jose Mourinho sau Pep Guardiola.

”Nu mai fac eu echipa. Da, tată, nu mai fac echipa. Ca să nu mai știe toată lumea, Nu mai becalizez echipa.

Păi, ce să mi se pară? Ce, a jucat el fotbal? Nu mai pune întrebări d-astea! Ce știu eu?