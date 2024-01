"Dacă nu veneai, ar fi trebuit să-ţi tăiem piciorul!" Momentele cumplite prin care a trecut Luis Phelipe, noul atacant de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

”În 2023, anul trecut, când am mers la prima echipă a lui Botafogo. Am jucat un singur meci și am stat 3-4 luni doar antrenându-mă, nu am avut șansa de a juca.

Trebuia să fac tranziția la prima echipă, iar antrenorul de la prima echipă a spus: ‘Nu, nu vreau pe nimeni de la U23, toată lumea afară!’. Am stat trei luni antrenându-mă, nu aveam motivație, normal! Apoi am trecut printr-o perioadă de depresie… Iar apoi s-a ivit oportunitatea de a veni în România.

Am avut, dar nu probleme fizice. Cred că în 2021 am avut o infecție la picior, a fost o infecție serioasă! Piciorul meu devenise foarte mare. Am stat cu febră, apoi am mers la doctor, unde mi s-a spus: ‘Luis, dacă nu veneai astăzi, ar fi trebuit să-ți tăiem piciorul!’. În ultima zi am mers! A trebuit să fac apoi o serie de teste, de investigații medicale zi de zi”, a spus Luis Phelipe pentru gsp.ro.

Ce diferență a observat Luis Phelipe după transferul la FCSB

Ce diferență a observat Luis Phelipe după transferul la FCSB. Brazilianul adus de Gigi Becali în această iarnă a vorbit despre dificultățile de adaptare pe care le are, în momentul de față.

Atacantul a fost adus în lotul lui Elias Charalambous de la Poli Iași, în schimbul sumei de 200.000 de euro. Acesta a fost al doilea transfer realizat de vicecampioana României, în această perioadă de mercato.



Este foarte diferit aici, antrenamentele sunt mult mai grele, mai intense decât la fosta mea echipă și chiar se simte. Este greu să mă adaptez, dar colegii și toată lumea din staff mă ajută s-o fac. Când am venit aici, foarte multă lume mi-a scris: «bine ai venit! Trebuie să dai goluri». E normal, pentru că FCSB este cel mai mare club din România și trebuie să fiu concentrat, să fac jocuri bune pentru echipă și să bucur suporterii”, a declarat Luis Phelipe, pentru FCSB TV.