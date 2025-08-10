Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj - Petrolul 1-1 - Antena Sport

Închide meniul
Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj - Petrolul 1-1

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1

Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 8:57

Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1

FOTO: Sport Pictures

Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1.

În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o pasă decisivă la golul marcat de Lukic, în minutul 44.

Bornă impresionantă în Liga 1 pentru Dan Nistor

La faza respectivă, mijlocașul i-a pasat excelent atacantului, care a deschis scorul cu un șut din cădere.

După acest assist, Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1. Un singur jucător activ, din campionatul intern, se mai poate lăuda cu asemenea cifre. Este vorba despre Ciprian Deac, care a adunat 103 pase decisive în România.

Până în momentul de față, Nistor a bifat 488 de meciuri la nivelul primei ligi din România. În cadrul acestor partide, mijlocașul a adunat 64 de goluri.

În Liga 1, Dan Nistor a adunat meciuri pentru: Pandurii, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj. În momentul de față, veteranul este cotat la suma de 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

“Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab”

Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.

După pauză, anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, multe mingi pierdute. Am făcut schimbările… pot spune că am fost total neinspirat. Și sistemul de joc, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa.

E trist să vorbești despre jucătorii pe care tu îi antrenezi, să spui așa ceva. Dar e rușinos să intre și să nu poată alerga, să se bată pentru fiecare minge, să își ajute colegii.

Poate sunt supărați, ei au câștigat multe campionate și nu acceptă să intre de pe bancă (n.r. – ironic). Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali, nu au înțeles rolul pe care îl au, cât de important e atunci când intră să își ajute colegii. Au intrat foarte, foarte slab.

Din păcate, nu a funcționat absolut nimic și chiar am riscat. Sigur, puteam face 2-0 la ocazia lui Lukic. A avut acel moment în care a ezitat, crezând că este ofsaid, dar te duci până în poartă. A luat o decizie neinspirată”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la primasport.ro.

