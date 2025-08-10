Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj - Petrolul 1-1 - Antena Sport

Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1.

În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o pasă decisivă la golul marcat de Lukic, în minutul 44.

Bornă impresionantă în Liga 1 pentru Dan Nistor

La faza respectivă, mijlocașul i-a pasat excelent atacantului, care a deschis scorul cu un șut din cădere.

După acest assist, Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1. Un singur jucător activ, din campionatul intern, se mai poate lăuda cu asemenea cifre. Este vorba despre Ciprian Deac, care a adunat 103 pase decisive în România.

Până în momentul de față, Nistor a bifat 488 de meciuri la nivelul primei ligi din România. În cadrul acestor partide, mijlocașul a adunat 64 de goluri.