Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj - Petrolul 1-1 - Antena Sport

Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1.
În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o pasă decisivă la golul marcat de Lukic, în minutul 44.
Bornă impresionantă în Liga 1 pentru Dan Nistor
La faza respectivă, mijlocașul i-a pasat excelent atacantului, care a deschis scorul cu un șut din cădere.
După acest assist, Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1. Un singur jucător activ, din campionatul intern, se mai poate lăuda cu asemenea cifre. Este vorba despre Ciprian Deac, care a adunat 103 pase decisive în România.
Până în momentul de față, Nistor a bifat 488 de meciuri la nivelul primei ligi din România. În cadrul acestor partide, mijlocașul a adunat 64 de goluri.
În Liga 1, Dan Nistor a adunat meciuri pentru: Pandurii, Dinamo, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj. În momentul de față, veteranul este cotat la suma de 350.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
“Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab”
Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.
„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.