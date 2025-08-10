"Aere de vedete!" Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj - Petrolul 1-1: "Foarte slab" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

U Cluj a condus-o pe Petrolul în cadrul partidei jucate la Sibiu, după golul marcat de Lukic, înainte de pauză. „Lupii galbeni” au revenit însă în meci și au restabilit egalitatea prin Răzvan Marian.

Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii! Mesaj dur după U Cluj – Petrolul 1-1

La interviul de la finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a transmis faptul că echipa sa a avut o prestație bună în prima repriză, însă a ținut să precizeze faptul că jucătorii de la U Cluj nu au excelat pe partea ofensivă.

Antrenorul ardelenilor s-a arătat dezamăgit de jucătorii intrați pe parcursul duelului, menționând că a fost neinspirat, atunci când a efectuat schimbările.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.