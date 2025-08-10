"Aere de vedete!" Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj - Petrolul 1-1: "Foarte slab" - Antena Sport

Închide meniul
“Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab”

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 8:19

FOTO: Sport Pictures

Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

U Cluj a condus-o pe Petrolul în cadrul partidei jucate la Sibiu, după golul marcat de Lukic, înainte de pauză. „Lupii galbeni” au revenit însă în meci și au restabilit egalitatea prin Răzvan Marian.

Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii! Mesaj dur după U Cluj – Petrolul 1-1

La interviul de la finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău a transmis faptul că echipa sa a avut o prestație bună în prima repriză, însă a ținut să precizeze faptul că jucătorii de la U Cluj nu au excelat pe partea ofensivă.

Antrenorul ardelenilor s-a arătat dezamăgit de jucătorii intrați pe parcursul duelului, menționând că a fost neinspirat, atunci când a efectuat schimbările.

„Se vede după față că nu sunt satisfăcut. În prima repriză am jucat bine, am avut situații prin care puteam face 2-0, situații clare în careu, a ajuns mingea, dar nu am avut dorința suficientă să atacăm, să ne dorim să înscriem.

După pauză, anumiți jucători au scăzut ca ritm, ca intensitate, destul de lenți, previzibili, multe mingi pierdute. Am făcut schimbările… pot spune că am fost total neinspirat. Și sistemul de joc, jucătorii de pe margine, din păcate, nu au ajutat cu absolut nimic echipa.

E trist să vorbești despre jucătorii pe care tu îi antrenezi, să spui așa ceva. Dar e rușinos să intre și să nu poată alerga, să se bată pentru fiecare minge, să își ajute colegii.

Poate sunt supărați, ei au câștigat multe campionate și nu acceptă să intre de pe bancă (n.r. – ironic). Au intrat cu «aere» de vedete, superficiali, nu au înțeles rolul pe care îl au, cât de important e atunci când intră să își ajute colegii. Au intrat foarte, foarte slab.

Din păcate, nu a funcționat absolut nimic și chiar am riscat. Sigur, puteam face 2-0 la ocazia lui Lukic. A avut acel moment în care a ezitat, crezând că este ofsaid, dar te duci până în poartă. A luat o decizie neinspirată”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la primasport.ro.

U Cluj – Petrolul 1-1

Meciul U Cluj – Petrolul, încheiat la egalitate, scor 1-1, a fost în format LIVE SCORE pe As.ro. Partida a contat pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1.

U Cluj a dat prima lovitură a paritdei înainte de pauză, prin Lukic. Petrolul a revenit prin Bogdan Marian, care a stabilit și scorul final al partidei în minutul 71.

După acest rezultat, ardelenii se află pe locul 6 în Liga 1, cu 6 puncte obținute în 5 partide jucate. De cealaltă parte, Petrolul Ploiești ocupă poziția a 9-a, cu 5 puncte.

Cum au arătat echipele de start: 

U Cluj (4-2-3-1): Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Simion – Thiam, Nistor, Bic – Lukic
Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Radu – Boțogan, Mateiu, Jyry – Ludewig, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce
Antrenor Liviu Ciobotariu

1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători
