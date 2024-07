Dan Petrescu, după Rapid - CFR Cluj 2-2: "Suntem supăraţi! Echipa a jucat bine!" Dialog fabulos cu Braun: "Eu l-am făcut mare!" - Antena Sport

Dan Petrescu avut o primă reacţie după Rapid -CFR Cluj 2-2. Antrenorul ardelenilor a spus că este supărat că echipa sa a primit gol la ultima fază a meciului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a dezvăluit că a vut un dialog cu Braun înaintea meciului, în care şi-au reglat conturile. Jucătorul Rapidului i-a spus lui Petrescu că nu l-a criticat în momentul în care a plecat de la CFR Cluj.

Dan Petrescu, după Rapid -CFR Cluj 2-2

„Ce să spun? Suntem supărați. Dacă îmi ziceai înainte de meci că facem egal, nu eram supărat. Am fost egalați ușor. Am jucat bine. La fotbal degeaba joci bine, dacă în minutul 96 iei gol. Am pierdut pe mingea a doua.

Îmi pare rău pentru băieți. Sunt două puncte mari pierdute. Dacă o luăm pozitiv, atunci e un punct câștigat. Am luat 4 goluri în două meciuri, e mult. Nu am avut un fundaş central pe banca de rezerve, dacă aveam o soluţie, puteam să închidem meciul. Sunt două puncte mari pierdute dar, în acelaşi timp, un punct câştigat. Nu ştiu cine va scoate punct în Giuleşti.

Nu am avut un fundaș central pe banca de rezerve. Dacă aveam o soluție, poate pe final închideam meciul. Din păcate, Michael a greșit la golul lor. El avea nevoie de acest gol (n.r. pe care l-a înscris). Dacă era mai inspirat, nu luam gol. E o greșeală mare (n.r. comportamentul lui Daniel Bîrligea în fața suporterilor rapidiști). Am început ședința de azi. Dani nu a înțeles și la pauză am discutat cu el. Apoi s-a liniștit, nu a mai ripostat.