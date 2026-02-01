Dan Șucu, dialog aprins cu Gigi Corsicanu. "Bag o grămadă de bani în fotbal și m-am săturat să fiu furat" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 8:21

Orange Sport a publicat o filmare în care Dan Șucu, acționarul majoritar al celor de la Rapid, poartă un dialog apris cu liderul galeriei giuleștene, Gheorghe Răducanu, cunoscut drept „Gigi Corsicanu”. Discuţia e presărată şi cu câteva înjurături, dar nu se ştie cui îi sunt adresate. În momentul în care au fost difuzate, imaginile păreau să anunţe un conflict deschis între Corsicanu şi Şucu. Motivul? Slaba campanie de achiziţii făcută de giuleşteni în această iarnă. Corsicanu spune însă altceva. Potrivit acestuia Şucu îi povestea ce trăieşte în Italia.

„Ce să fie? Nu a fost nicio ceartă. Nu știu de ce s-a interpretat asta. Gesticula și îmi explica faptul că e supărat că l-au furat ăia prin Italia și că s-a săturat de ce pățește. Mi-au trimis o grămadă de oameni imaginile, dar nu ne-am certat. Cum să mă cert eu cu Șucu? Eu mai râdeam, zâmbeam, îi mai spuneam că așa e în fotbal, să stea liniștit. Tot spunea: «M-am săturat! Mereu sunt furat și prin Italia, și pe aici». Era dezamăgit după meciul cu Lazio: «Bag o grămadă de bani în fotbal și m-am săturat să fiu furat». Și toate astea.

Deci să fie clar, sub nicio formă nu ne-am certat. El îmi povestea că îl fură arbitrii. Eu nu l-am jignit. N-am cum să jignesc sau să mă cert cu oameni de afaceri. Eu sunt un om normal, iar el e ditamai omul. Cum să mă cert eu cu Șucu? Doamne, iartă-mă! N-a fost nicio ceartă! E total eronat!

Era necăjit pentru ce s-a întâmplat cu Lazio și cu Rapid, că suntem mereu furați la arbitraj. Eu i-am spus că trebuie să se obișnuiască, pentru că nu are experiență, e de puțin timp în fotbal și așa se întâmplă. Eu îl încurajam, încercam să îl fac să fie mai liniștit”, a explicat Gigi Corsicanu, pentru Fanatik.ro.

 

