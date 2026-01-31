Imaginea deznădejdii. Dan Șucu, dărâmat după Rapid - "U" Cluj. Cum a fost surprins patronul giuleștenilor - Antena Sport

Dan Șucu a fost protagonistul unui moment care spune multe despre cum a trăit eșecul Rapidului cu Universitatea Cluj de pe teren propriu. După ce partida din Giulești s-a încheiat, un cadru din tribună l-a surprins pe patronul alb-vișiniilor, care și-a tras peste față gulerul de la bluza pe care o purta.

Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost învinsă cu 2-0 de “U” Cluj. Meciul a fost tranșat în a doua repriză, când Mendy și Nistor au marcat, cel din urmă dintr-o lovitură de la 11 metri controversată.

Dan Șucu, descumpănit după eșecul Rapidului

După ce meciul din Giulești s-a încheiat, regizorul transmisiunii a mutat camerele pe Dan Șucu, patronul echipei, care se afla lângă Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului. Pe o imagine derulată în slow-motion, finanțatorul giuleștenilor a putut fi observat cum a rămas împietrit pe scaunul său, după care cum și-a ascuns fața cu gulerul de la bluză.

Cu siguranță, Șucu este descumpănit după ce echipa sa a pierdut ocazia de a urca pe primul loc până la meciul Universității Craiova. După acest duel, Rapid a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Univ. Cluj a urcat pe locul 5.

Pentru Rapid, care până la meciul cu “U” avea două victorii în 2026, urmează un meci în deplasare cu Hermannstadt.