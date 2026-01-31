Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. "Cormoranii" n-au avut milă de adversara lor pe Anfield - Antena Sport

Liverpool a învins-o pe Newcastle cu scorul de 4-1 într-un meci din etapa cu numărul 24 din Premier League. Soarta meciului în care “coțofenele” au deschis scorul a fost decisă de “dubla” lui Ekitike și de golurile lui Wirtz și Konate, care și-au trecut numele pe tabela de marcaj.
Meciul de pe Anfield a început mai bine pentru trupa lui Eddie Howe, Harvey Barnes nimerind bara laterală în minutul 26 la un șut de la marginea careului. Șansa sa a anunțat golul care a venit la zece minute distanță din piciorul lui Anthony Gordon, care l-a învins pe Alisson cu o lovitură în cros din careu.
Liverpool, succes categoric cu Newcastle
Avantajul lui Newcastle nu a durat mult, pentru că Hugo Ekitike a restabilit egalitatea în minutul 41 din pasa lui Florian Wirtz. Vârful francez a făcut “dubla” a doar două minute distanță, întorcând scorul după o pasă excelentă venită de la Milos Kerkez.
Astfel, la pauză, scorul a fost 2-1 pentru Liverpool. După ieșirea de la cabine, nicio echipă nu a forțat prin ocazii în prima parte a actului secund.
La jumătatea reprizei a doua a venit golul de 3-1 marcat de Florian Wirtz, care l-a învins pe Nick Pope cu un șut la firul ierbii. Tabela a fost închisă de Ibrahima Konate în minutul 90+3, francezul marcând după o gafă imensă a portarului lui Newcastle la un corner.
Astfel, Liverpool a ajuns la 39 de puncte și a urcat provizoriu pe locul 5 în Premier League, peste rivala Manchester United, care are de jucat cu Fulham pe Old Trafford. De cealaltă parte, Newcastle a rămas pe poziția a 10-a, cu 33 de puncte.
Pentru formația lui Arne Slot urmează derby-ul cu Man. City de pe teren propriu, în timp ce “coțofenele” o întâlnesc acasă pe Brentford.
