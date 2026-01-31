Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. "Cormoranii" n-au avut milă de adversara lor pe Anfield - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. “Cormoranii” n-au avut milă de adversara lor pe Anfield

Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. “Cormoranii” n-au avut milă de adversara lor pe Anfield

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 23:58

Comentarii
Liverpool, victorie spectaculoasă cu Newcastle. Cormoranii n-au avut milă de adversara lor pe Anfield

Jucătorii lui Liverpool, după un gol / Profimedia

Liverpool a învins-o pe Newcastle cu scorul de 4-1 într-un meci din etapa cu numărul 24 din Premier League. Soarta meciului în care “coțofenele” au deschis scorul a fost decisă de “dubla” lui Ekitike și de golurile lui Wirtz și Konate, care și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul de pe Anfield a început mai bine pentru trupa lui Eddie Howe, Harvey Barnes nimerind bara laterală în minutul 26 la un șut de la marginea careului. Șansa sa a anunțat golul care a venit la zece minute distanță din piciorul lui Anthony Gordon, care l-a învins pe Alisson cu o lovitură în cros din careu.

Liverpool, succes categoric cu Newcastle

Avantajul lui Newcastle nu a durat mult, pentru că Hugo Ekitike a restabilit egalitatea în minutul 41 din pasa lui Florian Wirtz. Vârful francez a făcut “dubla” a doar două minute distanță, întorcând scorul după o pasă excelentă venită de la Milos Kerkez.

Astfel, la pauză, scorul a fost 2-1 pentru Liverpool. După ieșirea de la cabine, nicio echipă nu a forțat prin ocazii în prima parte a actului secund.

La jumătatea reprizei a doua a venit golul de 3-1 marcat de Florian Wirtz, care l-a învins pe Nick Pope cu un șut la firul ierbii. Tabela a fost închisă de Ibrahima Konate în minutul 90+3, francezul marcând după o gafă imensă a portarului lui Newcastle la un corner.

Reclamă
Reclamă

Astfel, Liverpool a ajuns la 39 de puncte și a urcat provizoriu pe locul 5 în Premier League, peste rivala Manchester United, care are de jucat cu Fulham pe Old Trafford. De cealaltă parte, Newcastle a rămas pe poziția a 10-a, cu 33 de puncte.

Pentru formația lui Arne Slot urmează derby-ul cu Man. City de pe teren propriu, în timp ce “coțofenele” o întâlnesc acasă pe Brentford.

Bărbat, legat şi bătut până la leşin. Agresorii au scăpat doar cu control judiciar şi brăţări electoniceBărbat, legat şi bătut până la leşin. Agresorii au scăpat doar cu control judiciar şi brăţări electonice
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Observator
Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”
0:30 1 feb.
VIDEOAlverca – Estrela Amadora 1-1, în Liga Portugal. Remiză dramatică. Ianis Stoica a evoluat 62 de minute
23:58
Elche – Barcelona 1-3. Catalanii se deprind la patru puncte de rivala Real Madrid
23:40
Gigi Becali, avertizat după decizia radicală anunțată: “S-ar putea să îl marcheze. O mare greșeală”
23:09
FotoImaginea deznădejdii. Dan Șucu, dărâmat după Rapid – “U” Cluj. Cum a fost surprins patronul giuleștenilor
23:06
Alex Dobre, fără cuvinte după Rapid – ‘U’ Cluj: „Suntem cu toții dezamăgiți”
22:47
Costel Gâlcă, descumpănit după Rapid – “U” Cluj 0-2: “Nu mă așteptam să pierdem”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 5 Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze” 6 Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate