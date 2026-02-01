Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu "U" Cluj: "Nu mai e timp" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a analizat înfrângerea Rapidului de pe teren propriu contra celor de la Universitatea Cluj și și-a avertizat formația de suflet. Fostul fundaș din Giulești știe de ce elevii lui Gâlcă nu au reușit să se impună acasă și a vorbit și despre lupta pentru titlu pe care o pot duce alb-vișiniii.

Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost învinsă cu 2-0 de “U” Cluj. Meciul a fost tranșat în a doua repriză, când Mendy și Nistor au marcat, cel din urmă dintr-o lovitură de la 11 metri controversată.

Cristi Săpunaru, avertisment pentru fosta sa echipă

După meci, Cristi Săpunaru a vorbit despre toate cele întâmplate și a găsit motivul pentru care Rapid nu s-a impus în Giulești, și anume modul în care “șepcile roșii” presau când adversarii lor când aceștia intrau în ultima treime. Omul cu 212 partide la formația din București a discutat puțin și despre nou-veniții Moruțan și Paraschiv și a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că ei nu mai au atât de mult timp să se adapteze, ținând cont că în curând va începe play-off-ul.

Săpunaru a vorbit și despre penalty-ul acordat celor de la “U” Cluj prin care s-a dat golul de 2-0. În minutul 83, Mendy a scăpat singur cu Aioani, a încercat să treacă de el și s-a prăbușit în careu, iar Florin Andrei a arătat spre punctul cu var. Pe reluări s-a putut vedea cum Mendy a forțat contactul cu goalkeeper-ul Rapidului, fiind pregătit să cadă chiar înainte de micul contact pe care l-a avut cu adversarul său.

“Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty. E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid. Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri.