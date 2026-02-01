Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu "U" Cluj: "Nu mai e timp" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu “U” Cluj: “Nu mai e timp”

Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu “U” Cluj: “Nu mai e timp”

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 8:54

Comentarii
Cristi Săpunaru dă alarma la Rapid după eșecul cu U Cluj: Nu mai e timp

Cristi Săpunaru, la retragerea sa din Giulești / Profimedia

Cristi Săpunaru a analizat înfrângerea Rapidului de pe teren propriu contra celor de la Universitatea Cluj și și-a avertizat formația de suflet. Fostul fundaș din Giulești știe de ce elevii lui Gâlcă nu au reușit să se impună acasă și a vorbit și despre lupta pentru titlu pe care o pot duce alb-vișiniii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a ratat șansa de a urca provizoriu pe primul loc în Liga 1, după ce a fost învinsă cu 2-0 de “U” Cluj. Meciul a fost tranșat în a doua repriză, când Mendy și Nistor au marcat, cel din urmă dintr-o lovitură de la 11 metri controversată.

Cristi Săpunaru, avertisment pentru fosta sa echipă

După meci, Cristi Săpunaru a vorbit despre toate cele întâmplate și a găsit motivul pentru care Rapid nu s-a impus în Giulești, și anume modul în care “șepcile roșii” presau când adversarii lor când aceștia intrau în ultima treime. Omul cu 212 partide la formația din București a discutat puțin și despre nou-veniții Moruțan și Paraschiv și a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că ei nu mai au atât de mult timp să se adapteze, ținând cont că în curând va începe play-off-ul.

Săpunaru a vorbit și despre penalty-ul acordat celor de la “U” Cluj prin care s-a dat golul de 2-0. În minutul 83, Mendy a scăpat singur cu Aioani, a încercat să treacă de el și s-a prăbușit în careu, iar Florin Andrei a arătat spre punctul cu var. Pe reluări s-a putut vedea cum Mendy a forțat contactul cu goalkeeper-ul Rapidului, fiind pregătit să cadă chiar înainte de micul contact pe care l-a avut cu adversarul său.

Nu cred că Rapid a pierdut din cauza acelui penalty. E o greșeală mare, dar nu de asta a pierdut Rapid. Cred că factorul cel mai important a fost tactica celor de la U Cluj. Nu au lăsat Rapidul să respire când intra în ultimii 30 de metri.

Reclamă
Reclamă

Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii, au fost doar două și cam atât. Eu am spus-o încă dinainte să vină Paraschiv: o să aibă nevoie de meciuri. Și Moruțan la fel, este un jucător bun, un transfer important, dar trebuie să se integreze într-un sistem. Și ceilalți jucători trebuie să înțeleagă ce face el.

E nevoie de timp, însă problema este că nu mai este timp. Mai sunt șase etape, apoi începe play-off-ul. Trebuie să te ții aproape de Dinamo și de Craiova. Dacă se face o distanță de șase puncte, e greu să te mai bați“, a spus fostul căpitan din Giulești, potrivit digisport.ro.

După meci, Rapid a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, în timp ce Univ. Cluj a urcat pe locul 5.

Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLXMoneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Observator
Oraşul unde temperaturile au ajuns şi la -71 de grade. Oamenii sunt nevoiţi să poarte zece straturi de haine
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
Fanatik.ro
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului. Exclusiv
12:15
“E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon
12:09
Pleacă Dan Şucu de la Rapid? Ce spune Victor Angelescu despre decizia patronului şi ce bani a băgat în transferuri
12:08
LIVE SCORECarlos Alcaraz – Novak Djokovic, în finala Australian Open. Ibericul câștigă setul al doilea
11:35
Gata, se face transferul la FCSB. Gigi Becali a bătut palma cu clubul, jucătorul semnează luni!
11:02
Fostul coleg din atac al lui Adrian Mutu, demis din Serie A. Bilanțul său a fost dezastruos
10:16
FCSB, părăsită de suporteri. Se prefigurează un record negativ de asistență la meciul cu Csikszereda
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 5 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 6 Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze”
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate