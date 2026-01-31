Gigi Becali, avertizat după decizia radicală anunțată: "S-ar putea să îl marcheze. O mare greșeală" - Antena Sport

Gigi Becali a primit un semnal de alarmă răspicat după ce a anunțat că Ștefan Târnovanu nu va mai fi portarul titular al FCSB-ului, locul său din poartă urmând să fie luat de Matei Popa. Fotbalistul de 18 ani nu a prins niciodată lotul primei echipe a roș-albaștrilor, iar Dumitru Moraru, fostul mare goalkeeper român, l-a avertizat pe patronul campioanei en-titre.

FCSB “tremură” în acest moment pentru un loc de play-off, iar Gigi Becali a anunțat recent că este gata să facă o schimbare radicală. Ștefan Târnovanu va pierde locul de titular, iar Matei Popa, juniorul roș-albaștrilor de doar 18 ani, va intra între buturi și va îndeplini și regula Under-21 pentru echipa sa.

Dumitru Moraru, mesaj clar pentru Gigi Becali

Decizia radicală luată de Gigi Becali, care își dă la o parte portarul de bază din ultimii cinci ani și jumătate, nu a fost primită cu brațele deschise de toată lumea. Spre exemplu, Dumitru “Țețe” Moraru, fost portar la Dinamo, Steaua sau Sportul Studențesc, nu crede că măsura luată de patronul roș-albaștrilor îl va ajuta nici pe el și nici pe puștiul de 18 ani aruncat în luptă.

Fostul portar de națională anticipează că în cazul unei greșeli făcute de Matei Popa, cariera sa ar putea fi marcată și periclitată de un asemenea moment în care echipa sa are maximă nevoie de puncte în lupta pentru play-off. În plus, Moraru a spus că dacă ar fi în locul lui Becali, mai degrabă l-ar băga în poartă pe Zima.

“Vreau să mă înțelegeți foarte clar că nu am nimic împotriva promovărilor tinerilor, dar totuși trebuie să avem mare grijă cum o facem. FCSB este cu cuțitul la os, nu este sigură de prezența în play-off și tremură de la meci la meci, iar acum am văzut că patronul lor a anunțat că vor juca în poartă cu Matei Popa, 18 ani.