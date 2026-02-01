FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre

Home | Fotbal | Liga 1 |

FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 8:34

FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre

Jucătorii de la FCSB, după meciul cu CFR Cluj / Sport Pictures

FCSB “tremură” în acest sezon pentru un loc de play-off, iar roș-albaștrii sperau ca cele două meciuri disputate sâmbătă, și anume FC Argeș – UTA și Rapid – “U” Cluj, să aibă rezultate care să o avantajeze în obținerea unui loc în Top 6. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba din contră, a complicat și mai mult calculele campioanei en-titre.

FCSB se află în acest moment pe locul 11 în campionat, cu 31 de puncte adunate, fiind la șapte distanță de ultimul loc de play-off ocupat în acest moment de FC Botoșani. Ce este important este că nici formația lui Charalambous, nici moldovenii nu și-au disputat încă meciurile din această etapă, iar problemele roș-albaștrilor se pot adânci și mai mult.

Probleme mari pentru FCSB în lupta la play-off

Înainte de startul etapei din acest weekend, FCSB se afla la cinci puncte de play-off, Oțelul fiind formația de pe poziția cu numărul 6, cu 36 de puncte în repertoriu. Campioana en-titre era tot pe 11, situație care o obligă să treacă de alte cinci formații pentru a accede în primele șase, iar Charalambous&Co. sperau să își înceapă revenirea încă din această rundă.

Lucrurile nu depindeau însă doar de FCSB, care aștepta și alte rezultate, însă momentan totul a mers în defavoarea formației din capitală. UTA Arad a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 și deși nu a intrat în Top 6, s-a apropiat de acea zonă, echivalentul a unei echipe în plus peste care trebuie să treacă roș-albaștrii.

În plus, marea lovitură a venit din partea Universității Cluj, altă formație angrenată în lupta la play-off, care a învins-o contrar așteptărilor pe Rapid și a urcat pe poziția a cincea. CFR Cluj a câștigat și ea meciul cu Metaloglobus, astfel că nicio rivală a roș-albaștrilor nu a făcut vreun pas greșit.

FCSB poate veni la maxim cinci puncte de play-off. Scenariul “negru”

Acum, FCSB își îndreaptă atenția asupra partidei sale cu Csikszereda, după care se va putea uita și la duelul dintre Oțelul și Botoșani, care contează și el în lupta pentru play-off. Dacă roș-albaștrii se impun în fața ciucanilor, atunci o să rămână la cinci puncte de Top 6 indiferent de ce se întâmplă în confruntarea moldovenilor.

Altfel, cu un rezultat de egalitate între FCSB și Csikszereda, echipa lui Charalambous poate ajunge într-o situație în care să rămână la nouă puncte de play-off. Cel mai “negru” scenariu e cel al înfrângerii, în care formația patronată de Gigi Becali ar ajunge la 10 puncte distanță de Top 6.

În plus, mai este și meciul Farului cu Universitatea Craiova, în care dacă “marinarii” fac vreo surpriză, atunci ar deveni încă o echipă peste care roș-albaștrii ar fi nevoiți să treacă în clasament.

Cum arată lupta pentru play-off în acest moment

4. FC Argeș (24 meciuri) – 40 pct.

5. “U” Cluj (24 meciuri) – 39 pct.

6. FC Botoșani (23 meciuri) – 38 pct.

7. UTA Arad (24 meciuri) – 38 pct.

8. Oțelul Galați (23 meciuri) – 36 pct.

9. CFR Cluj (24 meciuri) – 35 pct.

10. Farul (23 meciuri) – 31 pct.

11. FCSB (23 meciuri) – 31 pct.

