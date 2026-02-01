FCSB, misiune și mai complicată în lupta pentru play-off. Totul a mers în defavoarea campioanei en-titre - Antena Sport

FCSB “tremură” în acest sezon pentru un loc de play-off, iar roș-albaștrii sperau ca cele două meciuri disputate sâmbătă, și anume FC Argeș – UTA și Rapid – “U” Cluj, să aibă rezultate care să o avantajeze în obținerea unui loc în Top 6. Acest lucru nu s-a întâmplat, ba din contră, a complicat și mai mult calculele campioanei en-titre.

FCSB se află în acest moment pe locul 11 în campionat, cu 31 de puncte adunate, fiind la șapte distanță de ultimul loc de play-off ocupat în acest moment de FC Botoșani. Ce este important este că nici formația lui Charalambous, nici moldovenii nu și-au disputat încă meciurile din această etapă, iar problemele roș-albaștrilor se pot adânci și mai mult.

Probleme mari pentru FCSB în lupta la play-off

Înainte de startul etapei din acest weekend, FCSB se afla la cinci puncte de play-off, Oțelul fiind formația de pe poziția cu numărul 6, cu 36 de puncte în repertoriu. Campioana en-titre era tot pe 11, situație care o obligă să treacă de alte cinci formații pentru a accede în primele șase, iar Charalambous&Co. sperau să își înceapă revenirea încă din această rundă.

Lucrurile nu depindeau însă doar de FCSB, care aștepta și alte rezultate, însă momentan totul a mers în defavoarea formației din capitală. UTA Arad a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 și deși nu a intrat în Top 6, s-a apropiat de acea zonă, echivalentul a unei echipe în plus peste care trebuie să treacă roș-albaștrii.

În plus, marea lovitură a venit din partea Universității Cluj, altă formație angrenată în lupta la play-off, care a învins-o contrar așteptărilor pe Rapid și a urcat pe poziția a cincea. CFR Cluj a câștigat și ea meciul cu Metaloglobus, astfel că nicio rivală a roș-albaștrilor nu a făcut vreun pas greșit.