FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial "nu" lui Becali și-a dat acordul pentru transfer - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 31 ianuarie 2026, 18:27

Kevin Ciubotaru își dorește să se transfere la FCSB, este ultima veste apărută în fotbalul românesc. Fundașul stânga al lui Hermannstadt nu a reușit să plece în străinătate, așa cum și-ar fi dorit el, motiv pentru care s-a răzgândit și se gândește din nou la o mutare la echipa campioană.

Kevin Ciubotaru a fost una dintre “țintele” lui Gigi Becali în această perioadă de mercato, iar discuțiile dintre cele două tabere păreau că s-au încheiat din momentul în care fotbalistul nu i-a mai dat niciun semn patronului de la FCSB. Deși în iarnă Hermannstadt și FCSB s-au înțeles pentru mutarea, fundașul lateral a decis să spună “nu” roș-albaștrilor, având în minte o plecare în afara Ligii 1.

Kevin Ciubotaru poate ajunge la FCSB. Totul stă în mâinile lui Gigi Becali

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, nicio echipă din străinătate care a fost în discuții cu reprezentanții jucătorului nu au fost doritoare să îl transfere pe Ciubotaru. Singura ofertă concretă a venit de la o formație din Israel, însă afacerea respectivă nu s-a concretizat.

Astfel, Ciubotaru și-a schimbat percepția asupra acelui posibil transfer la FCSB și acum vrea să ajungă în vestiarul lui Elias Charalambous. Rămâne de văzut însă dacă Gigi Becali își dorește în continuare să îl mai aducă pe jucătorul de 21 de ani după toate cele întâmplate.

N-am ce să-i fac lui Ciubotaru. M-am înţeles cu oamenii, am făcut şi actele club-club, apoi taică-su că vorbim. El că stai că vrea străinătate… Dacă vrei străinătate, ia stai la Sibiu, nu? Taică-su nu m-a sunat că a zis că vorbim după tur sau când începe perioada. Nici n-a sunat“, spunea Becali recent la primasport.ro.

În acest sezon, fundașul stânga născut la Roma a adunat 23 de partide în toate competițiile și a reușit două assist-uri. În cazul în care ar ajunge la FCSB, Ciubotaru ar trebui să se lupte pentru postul de titular cu Risto Radunovic.

