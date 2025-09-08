Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB

Publicat: 8 septembrie 2025, 13:08

Colaj: Hepta și Profimedia

Dan Şucu i-a dat lovitura decisivă lui Gigi Becali. Leo Bolgado, fundaşul central dorit şi de FCSB în această vară, va ajunge în cele din urmă la Rapid.

În ultima zi de mercato din Liga 1, Rapid urmează să transfere doi jucători de la rivala CFR Cluj. Pe lângă Leo Bolgado, în Giuleşti va mai ajunge şi Alin Fică.

După ce Gigi Becali l-a ratat pe Mario Tudose de la FC Argeş, s-a reorientat către Leo Bolgado, o ţintă mai veche a sa. Neluţu Varga îi cerea o sumă de minim 700.000 de euro în schimbul transferului fundaşului brazilian.

În cele din urmă, Rapid a intrat “pe fir”, după ce Gigi Becali a întârziat să facă oferta oficială pentru transferul lui Leo Bolgado.

Concret, conform fanatik.ro, Leo Bolgado şi Alin Fică vor ajunge “la pachet” la Rapid. Giuleştenii vor plăti suma de un milion de euro în schimbul celor doi jucători. Mai mult, formaţia din Gruia a păstrat şi un procent de 20% dintr-un viitor transfer, indiferent dacă e vorba de Bolgado sau de Fică.

Totodată, Alin Fică, mijlocaş în vârstă de 24 de ani, va semna un contract valabil pe cinci sezoane cu Rapid, în timp ce Leo Bolgado, fundaş brazilian ajuns la 27 de ani, îşi va pune semnătura pe un contract valabil pe trei sezoane cu formaţia de sub Grant.

Alin Fică este cotat la 1,4 milioane de euro şi a marcat pentru ardeleni în primul meci oficial al acestui sezon, Supercupa României pierdută în fața rivalei FCSB. Jucătorul de 24 de ani are 91 de apariții în tricoul clubului din Gruia.

De cealaltă parte, Leo Bolgado a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, atunci când formaţia din Gruia a plătit 500.000 de euro pentru transferul său de la Leixoes. Fundaşul central brazilian a mai jucat la echipe precum Casa Pia şi Alverca, dar şi la Coimbra, în ţara sa natală, Brazilia.

La Rapid, Leo Bolgado ar urma să se lupte pentru un post de titular cu Denis Ciobotariu şi Lars Kramer. Costel Gâlcă avea nevoie de un nou stopper în lot, după ce Cristian Ignat s-a accidentat şi va reveni anul viitor.

