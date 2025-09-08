Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB - Antena Sport

Dan Şucu i-a dat lovitura decisivă lui Gigi Becali. Leo Bolgado, fundaşul central dorit şi de FCSB în această vară, va ajunge în cele din urmă la Rapid.

În ultima zi de mercato din Liga 1, Rapid urmează să transfere doi jucători de la rivala CFR Cluj. Pe lângă Leo Bolgado, în Giuleşti va mai ajunge şi Alin Fică.

Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali: Leo Bolgado ajunge la Rapid

După ce Gigi Becali l-a ratat pe Mario Tudose de la FC Argeş, s-a reorientat către Leo Bolgado, o ţintă mai veche a sa. Neluţu Varga îi cerea o sumă de minim 700.000 de euro în schimbul transferului fundaşului brazilian.

În cele din urmă, Rapid a intrat “pe fir”, după ce Gigi Becali a întârziat să facă oferta oficială pentru transferul lui Leo Bolgado.

Concret, conform fanatik.ro, Leo Bolgado şi Alin Fică vor ajunge “la pachet” la Rapid. Giuleştenii vor plăti suma de un milion de euro în schimbul celor doi jucători. Mai mult, formaţia din Gruia a păstrat şi un procent de 20% dintr-un viitor transfer, indiferent dacă e vorba de Bolgado sau de Fică.