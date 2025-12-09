Ioan Andone nu are dubii: „O văd clar în lupta pentru titlu” - Antena Sport

Închide meniul
Ioan Andone nu are dubii: „O văd clar în lupta pentru titlu”

Daniel Işvanca Publicat: 9 decembrie 2025, 17:21

Ioan Andone / hepta.ro

Rapidul este în continuare pe primul loc în Liga 1, iar formația giuleșteană și-a confirmat parcursul bun din acest campionat și în partida de la Botoșani, acolo unde i-a pus mari probleme echipei antrenate de Leo Grozavu.

Ioan Andone a urmărit duelul care a închis etapa cu numărul 19 și s-a declarat încântat de munca lui Costel Gâlcă. Mai mult decât atât, fostul tehnician al alb-vișiniilor a transmis că Rapid nu trebuie exclusă din lupta la titlu.

Ioan Andone, convins că Rapid se va lupta pentru titlu

Rapid este liderul la zi din Liga 1, echipa cu cele mai bune cifre în această stagiune. Costel Gâlcă, împreună cu cei din administrația clubului giuleștean, au reușit să aducă liniștea în Giulești, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Ioan Andone a lăudat munca pe care Costel Gâlcă a făcut-o până acum și a transmis că este sigur de prezența Rapidului în lupta la titlu în acest sezon.

„Prima repriză a fost extraordinară pentru Rapid. Dacă avea 2 sau 3-0 la pauză, era puțin. După, Leo Grozavu a mutat bine la pauză. A avut și Rapid o ocazie în repriza a doua prin Dobre, pe final.

Dacă Dobre juca bine faza aia, înscriau. Meciul a fost bun, nu ai ce să zici. Mai ales pe un teren care nu a fost în regulă. A fost intensitate. Bine, s-au întâlnit echipele de pe primele două locuri. Avea toate premisele să fie un meci bun.

Rapid e bine, are soluții. Costel e un analist bun, nu e conflictual. Costel e așezat. Pe Rapid o văd clar în lupta la titlu”, a declarat Ioan Andone, potrivit gsp.ro.

