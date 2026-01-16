Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică” - Antena Sport

Închide meniul
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică"

Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică"

Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 23:32

Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: Nu suntem o echipă mică"

Jucătorii celor de la FC Argeș / SPORT PICTURES

FC Argeș a confirmat că traversează o perioadă de senzație, după ce a reușit să se impună cu scorul de 1-0 în fața celor de la FCSB, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1.

Formația antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura la Mioveni în prima repriză a partidei, iar Dani Coman nu a rămas dator față de Gigi Becali.

Dani Coman: „Nu ne-am simțit vizați sub nicio formă”

Dani Coman a fost încântat de victoria obținută de echipa sa contra campioanei României, având în vedere faptul că piteștenii au câștigat și confruntarea din partida tur.

Oficialul nou promovatei a venit și cu o replică pentru patronul celor de la FCSB, însă a vorbit și despre ofertele care ar putea sosi la adresa jucătorilor lui Bogdan Andone.

„Noi ne-am făcut datoria. Așa cum am promis tuturor, am făcut tot ce a depins de noi ca terenul să arate foarte bine. Și a arătat foarte bine! Am întâlnit o echipă bună, dar noi ne-am făcut datoria. Așa cum ne-am făcut-o de fiecare dată. Am câștigat 6 puncte contra lor, ceea ce ne bucură foarte mult, dar deocamdată nu are nicio valoare această victorie, dacă nu câștigăm etapa viitoare la Metaloglobus.

Nu, nu i-am motivat cu declarația domnului Becali (n.r. echipele mici trebuie spulberate), pentru că noi nu suntem o echipă mică. Suntem FC Argeș, avem o istorie, nu suntem o echipă mică. Nu ne-am simțit vizați sub nicio formă. Suntem o echipă bună și vom demonstra asta în continuare”.

Dani Coman, anunț clar: „Până la vară nu se mai vinde niciun jucător”

„Toți sunt jucătorii mei, sunt cei mai buni, cei mai frumoși, atunci când merită, îi laud, când nu, îi cert. Poate suna orice telefon, până la vară nu se mai vinde niciun jucător de la FC Argeș, indiferent de preț, așa că mai bine să nu sune, că pierdem timpul.

Este o victorie importantă, dar trebuie dublată cu victoria de la Metaloglobus. Micovschi este o achiziție foarte bună, și Emmers, îl cunoșteam, doi jucători buni care o să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.

Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
Multă lume ne vedea ca pe o echipă care se luptă pentru salvarea retrogradării. Secretul este multă muncă, seriozitate, corectitudine, organizare, pregătire a staff-ului tehnic”, a declarat Dani Coman.

