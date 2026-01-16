Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică” - Antena Sport

FC Argeș a confirmat că traversează o perioadă de senzație, după ce a reușit să se impună cu scorul de 1-0 în fața celor de la FCSB, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1.

Formația antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura la Mioveni în prima repriză a partidei, iar Dani Coman nu a rămas dator față de Gigi Becali.

Dani Coman: „Nu ne-am simțit vizați sub nicio formă”

Dani Coman a fost încântat de victoria obținută de echipa sa contra campioanei României, având în vedere faptul că piteștenii au câștigat și confruntarea din partida tur.

Oficialul nou promovatei a venit și cu o replică pentru patronul celor de la FCSB, însă a vorbit și despre ofertele care ar putea sosi la adresa jucătorilor lui Bogdan Andone.

„Noi ne-am făcut datoria. Așa cum am promis tuturor, am făcut tot ce a depins de noi ca terenul să arate foarte bine. Și a arătat foarte bine! Am întâlnit o echipă bună, dar noi ne-am făcut datoria. Așa cum ne-am făcut-o de fiecare dată. Am câștigat 6 puncte contra lor, ceea ce ne bucură foarte mult, dar deocamdată nu are nicio valoare această victorie, dacă nu câștigăm etapa viitoare la Metaloglobus.