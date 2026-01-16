„Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă” - Antena Sport

Închide meniul
„Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă”

Daniel Işvanca Publicat: 16 ianuarie 2026, 22:41

Comentarii
Jucătorii celor de la FC Argeș / SPORT PICTURES

FC Argeș a produs surpriza în deschiderea etapei cu numărul 22 din Liga 1, reușind să învingă pentru a doua oară în acest sezon campioana României.

Piteștenii au făcut un meci perfect la Mioveni în fața FCSB-ului, iar reușita care a făcut diferența i-a aparținut lui Ianis Pîrvu, puștiul de 18 ani din echipa lui Bogdan Andone.

Ianis Pîrvu, entuziasmat după golul marcat împotriva FCSB-ului

FC Argeș a dat lovitura la început de 2026 și a luat toate cele trei puncte din disputa cu FCSB. La doar 18 ani, Ianis Pîrvu a marcat primul său gol al sezonului pentru „vulturii violeți”.

După fluierul final, acesta a transmis unde anume s-a făcut diferența în jocul de la Mioveni, dar și cât de mult îl poate ajuta acest gol la nivel psihic.

„Sunt fericit că am reușit să câștigăm, că am marcat. Sperăm să o ținem tot așa. Înseamnă mult acest gol, de la bucurie la șanse să joc mai mult. Este greu, este foarte frig, dar terenul s-a prezentat bine și a fost ok la final.

Este o bucurie imensă să bați FCSB, sunt campionii României, dar noi am câștigat. Depunem un efort mare zi de zi la antrenamente, cu pregătirea lui Mister, suntem aproape să ne îndeplinim obiectivul. Am fost agresivi. Nu știu unde mă văd, acum sunt la FC Argeș, îmi ajut echipa pentru ca în viitor să fie bine”, a declarat Ianis Pîrvu, potrivit digisport.ro.

