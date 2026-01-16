„Călăul” FCSB-ului de la Mioveni, în al nouălea cer după golul contra campioanei: „O bucurie imensă” - Antena Sport

FC Argeș a produs surpriza în deschiderea etapei cu numărul 22 din Liga 1, reușind să învingă pentru a doua oară în acest sezon campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piteștenii au făcut un meci perfect la Mioveni în fața FCSB-ului, iar reușita care a făcut diferența i-a aparținut lui Ianis Pîrvu, puștiul de 18 ani din echipa lui Bogdan Andone.

Ianis Pîrvu, entuziasmat după golul marcat împotriva FCSB-ului

FC Argeș a dat lovitura la început de 2026 și a luat toate cele trei puncte din disputa cu FCSB. La doar 18 ani, Ianis Pîrvu a marcat primul său gol al sezonului pentru „vulturii violeți”.

După fluierul final, acesta a transmis unde anume s-a făcut diferența în jocul de la Mioveni, dar și cât de mult îl poate ajuta acest gol la nivel psihic.

„Sunt fericit că am reușit să câștigăm, că am marcat. Sperăm să o ținem tot așa. Înseamnă mult acest gol, de la bucurie la șanse să joc mai mult. Este greu, este foarte frig, dar terenul s-a prezentat bine și a fost ok la final.