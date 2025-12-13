Mihai Stoica a spus care e jucătorul "de Serie A" de la FCSB: "Este cel mai modest fotbalist" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a spus care e jucătorul “de Serie A” de la FCSB: “Este cel mai modest fotbalist”

Dan Roșu Publicat: 13 decembrie 2025, 9:31

Mihai Stoica, în timpul unui meci - Hepta

Mihai Stoica a dezvăluit care este jucătorul de la FCSB care ar fi făcut faţă fără probleme la nivelul din Serie A, dacă nu ar fi avut probleme cu accidentările în prima parte a carierei.

Este vorba despre Juri Cisotti, italianul de 32 de ani cotat la 800.000 de euro, care a uimit din nou pe toată lumea după faza la care FCSB a obţinut victoria dramatică, 4-3, cu Feyenoord, în Europa League.

În ultimele secunde ale meciului, Cisotti a pus capul la bătaie în bocancul unui adversar, a recuperat mingea, cu un ultim efort a driblat portarul şi i-a pasat lui Florin Tănase, care a marcat cu poarta goală.

Mihai Stoica: “Juri Cisotti e de Serie A”

“Cisotti vorbește de parcă nici nu ar fi fost pe teren. Este cel mai modest fotbalist pe care l-am văzut vreodată. Cisotti, imaginea pe care o ai în cap dacă ești la noi și te gândești la Cisotti, este imaginea după fiecare antrenament, se duce în sală, are un colț acolo, îi vezi doar picioarele că face posturi și stă o oră după ce se termină antrenamentul.

Din nefericire, unii mai tineri nu îi copiază comportamentul. Și atunci evoluțiile lor se cam văd. Cisotti, dacă nu se accidenta, când era foarte tânăr, probabil că juca în Serie A fără nicio fel de problemă. Probabil că după aia, ținând cont de faptul că fizicul lui nu îl recomandă pentru o echipă de top, plus accidentarea care l-a tras în jos, dar el a știut să strângă din dinți.

Este uimitor pentru mine cum a ajuns în Divizia C din România, iar acum a făcut diferența contra unui colos precum Feyenoord”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

În cele 32 de meciuri adunate în acest sezon în tricoul celor de la FCSB, Juri Cisotti a marcat trei goluri şi şi-a trecut în cont şi opt pase decisive.

