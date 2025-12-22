Daniel Bîrligea, făcut praf după ieşirea incredibilă din derby-ul cu Rapid: "Trebuie scos din lot" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost un car de nervi după ce a fost schimbat în timpul derby-ului FCSB – Rapid 2-1. El a gesticulat şi înjurat când a văzut că este scos de pe teren încă din minutul 66.

Protestele sale au continuat şi când a ajuns în dreptul antrenorilor, el cerându-i explicaţii lui Mihai Pintilii. Marius Baciu, fostul fundaş al Stelei, crede că jucătorul de 25 de ani cotat la 4.5 milioane de euro ar trebui scos din lot după această ieşire în decor.

Marius Baciu: “Daniel Bîrligea ar trebui scos din lot”

“Bîrligea trebuie scos din lot. E lipsă de respect. Nu ai voie să faci așa ceva, oricum te cheamă. Amendă! E mai rău ca atunci când înjuri. E lipsă de respect pentru colegii lui. Nu cred că mai scapă. Orice ar zice domnul Becali, trebuie amendat.

Când a văzut că îl schimbă a început gesturile, pe teren. De apreciat Pintilii în situația asta, altul cine știe ce făcea, sărea la el. Nu ai voie să faci așa ceva, oricât de nervos ai fi. Vii după accidentare, au calculat-o, nu ai cum să joci mai mult”, a spus Baciu, citat de primasport.ro.

Gigi Becali îl iartă pe Daniel Bîrligea

La finalul partidei, Gigi Becali a ales să nu-l pedeapsescă aspru pe atacantul său cu 7 goluri şi 6 pase decisive în acest sezon şi a explicat că schimbarea fusese plănuită înaintea meciului de pe Arena Naţională.