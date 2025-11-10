Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: "Cine nu poate, pleacă acasă" - Antena Sport

Mihai Rotaru a declarat că vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi. Patronul oltenilor s-a declarat convins de faptul că echipa sa poate să devină campioană în acest sezon.
Mihai Rotaru a organizat o conferinţă de presă, la care a luat parte şi Mario Felgueiras, managerul sportiv, pentru a anunţa plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat în Bănie, după eşecul cu UTA, scor 1-2.
Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi
În cadrul conferinţei de presă, Mihai Rotaru nu s-a ferit să recunoască faptul că îşi doreşte ca echipa sa să câştige titlul. Acesta a subliniat că cine nu poate duce această presiune, poate pleca de la echipă.
“Eu cred că putem şi vom lua campionatul anul acesta. E dorinţa mea. Mirel mi-a reproşat cumva că am pus presiune la nivel declarativ pe acest lucru, dar toţi care sunt în club asta trebuie să înveţe.
Craiova trebuie să ia campionatul, Craiova trebuie să ia trofee, cine nu poate, să plece acasă. Mi-o asum, chiar dacă vor spune că presiunea e prea mare. Cer performanţă şi asta vreau. Avem un lot pe care nu cred că trebuie să îl schimbăm. A demonstrat în multe meciuri”, a declarat Mihai Rotaru.
Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova
Mihai Rotaru a anunţat plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Acesta a transmis că până marţi seara, îşi doreşte să ajungă la o înţelegere cu noul antrenor, care-l va înlocui pe Rădoi.
“Este a doua oară când mă prezint. Vin cu tristeţe pentru că am crezut în proiectul Mirel Rădoi. Aseară şi-a luat la revedere de la jucători şi am venit să dau lămuriri.
Am avut o discuţie până târziu în noapte. Eu am crezut în ceea ce putea realiza Rădoi. Şi făcuse o echipă care a avut nivel european şi noi asta vrem la Craiova, să fim la nivel european. Cele mai invocate motive au fost cele emoţionale. A zis că preferă să facă un pas în spate.
Mi-am dorit echilibru şi stabilitate să fac tot ce ţine de mine să creez o bază solidă pentru Mirel să facă performanţă. Din păcate, s-a retras. Nici nu puteam să trăim săptămână de săptămână cu spectrul unei despărţiri”, a declarat Mihai Rotaru.
