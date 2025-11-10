Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: "Cine nu poate, pleacă acasă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă”

Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă”

Publicat: 10 noiembrie 2025, 14:50

Comentarii
Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: Cine nu poate, pleacă acasă

Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe de presă/ Facebook Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a declarat că vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi. Patronul oltenilor s-a declarat convins de faptul că echipa sa poate să devină campioană în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru a organizat o conferinţă de presă, la care a luat parte şi Mario Felgueiras, managerul sportiv, pentru a anunţa plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat în Bănie, după eşecul cu UTA, scor 1-2.

Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi

În cadrul conferinţei de presă, Mihai Rotaru nu s-a ferit să recunoască faptul că îşi doreşte ca echipa sa să câştige titlul. Acesta a subliniat că cine nu poate duce această presiune, poate pleca de la echipă.

“Eu cred că putem şi vom lua campionatul anul acesta. E dorinţa mea. Mirel mi-a reproşat cumva că am pus presiune la nivel declarativ pe acest lucru, dar toţi care sunt în club asta trebuie să înveţe.

Craiova trebuie să ia campionatul, Craiova trebuie să ia trofee, cine nu poate, să plece acasă. Mi-o asum, chiar dacă vor spune că presiunea e prea mare. Cer performanţă şi asta vreau. Avem un lot pe care nu cred că trebuie să îl schimbăm. A demonstrat în multe meciuri”, a declarat Mihai Rotaru.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a anunţat plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Acesta a transmis că până marţi seara, îşi doreşte să ajungă la o înţelegere cu noul antrenor, care-l va înlocui pe Rădoi.

“Este a doua oară când mă prezint. Vin cu tristeţe pentru că am crezut în proiectul Mirel Rădoi. Aseară şi-a luat la revedere de la jucători şi am venit să dau lămuriri.

Am avut o discuţie până târziu în noapte. Eu am crezut în ceea ce putea realiza Rădoi. Şi făcuse o echipă care a avut nivel european şi noi asta vrem la Craiova, să fim la nivel european. Cele mai invocate motive au fost cele emoţionale. A zis că preferă să facă un pas în spate.

Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facăTatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Reclamă

Mi-am dorit echilibru şi stabilitate să fac tot ce ţine de mine să creez o bază solidă pentru Mirel să facă performanţă. Din păcate, s-a retras. Nici nu puteam să trăim săptămână de săptămână cu spectrul unei despărţiri”, a declarat Mihai Rotaru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Observator
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
14:21
Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova
14:03
BREAKING NEWSMirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru
13:24
Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3
13:17
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem”
12:43
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei
12:41
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 4 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 5 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România