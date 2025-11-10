Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: "Cine nu poate, pleacă acasă" - Antena Sport

Mihai Rotaru a declarat că vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi. Patronul oltenilor s-a declarat convins de faptul că echipa sa poate să devină campioană în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru a organizat o conferinţă de presă, la care a luat parte şi Mario Felgueiras, managerul sportiv, pentru a anunţa plecarea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat în Bănie, după eşecul cu UTA, scor 1-2.

Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi

În cadrul conferinţei de presă, Mihai Rotaru nu s-a ferit să recunoască faptul că îşi doreşte ca echipa sa să câştige titlul. Acesta a subliniat că cine nu poate duce această presiune, poate pleca de la echipă.

“Eu cred că putem şi vom lua campionatul anul acesta. E dorinţa mea. Mirel mi-a reproşat cumva că am pus presiune la nivel declarativ pe acest lucru, dar toţi care sunt în club asta trebuie să înveţe.

Craiova trebuie să ia campionatul, Craiova trebuie să ia trofee, cine nu poate, să plece acasă. Mi-o asum, chiar dacă vor spune că presiunea e prea mare. Cer performanţă şi asta vreau. Avem un lot pe care nu cred că trebuie să îl schimbăm. A demonstrat în multe meciuri”, a declarat Mihai Rotaru.