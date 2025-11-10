Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Mihai Rotaru a anunţat că Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după înfrângerea suferită duminică, cu UTA Arad, scor 1-2. Fostul selecţioner a decis să nu mai continue în Bănie, iar demisia i-a fost acceptată.
Chiar dacă în spaţiul public au apărut informaţii despre o clauză de 250.000 de euro, care ar fi trebuit plătită de Mirel Rădoi pentru a pleca de la club, nu s-a mai pus problema de acest lucru.
Mirel Rădoi a renunţat la salariul pe luna octombrie pentru a pleca de la Universitatea Craiova: “Este o înţelegere amiabilă”
În timpul conferinţei de presă de luni, Mihai Rotaru a anunţat că a fost vorba despre o înţelegere amiabilă, iar Rădoi nu va fi nevoit să plătească nimic.
Mai mult, patronul celor de la Universitatea Craiova a precizat că Mirel Rădoi a renunţat la salariul pe luna octombrie, dar şi la banii pentru primele zile din luna noiembrie:
“Este o înţelegere amiabilă, a renunţat la pretenţiile salariale din luna octombrie şi evident primele 8 zile ale lunii noiembrie”, a declarat Mihai Rotaru, în cadrul unei conferinţe de presă.
Mirel Rădoi câştiga 17.000 de euro pe lună la Universitatea Craiova. Astfel, el a renunţat la peste 20.000 de euro pentru a putea pleca din Bănie.
