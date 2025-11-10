Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

Publicat: 10 noiembrie 2025, 14:21

Comentarii
Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi / Profimedia

Mihai Rotaru a anunţat că Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după înfrângerea suferită duminică, cu UTA Arad, scor 1-2. Fostul selecţioner a decis să nu mai continue în Bănie, iar demisia i-a fost acceptată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă în spaţiul public au apărut informaţii despre o clauză de 250.000 de euro, care ar fi trebuit plătită de Mirel Rădoi pentru a pleca de la club, nu s-a mai pus problema de acest lucru.

Mirel Rădoi a renunţat la salariul pe luna octombrie pentru a pleca de la Universitatea Craiova: “Este o înţelegere amiabilă”

În timpul conferinţei de presă de luni, Mihai Rotaru a anunţat că a fost vorba despre o înţelegere amiabilă, iar Rădoi nu va fi nevoit să plătească nimic.

Mai mult, patronul celor de la Universitatea Craiova a precizat că Mirel Rădoi a renunţat la salariul pe luna octombrie, dar şi la banii pentru primele zile din luna noiembrie:

“Este o înţelegere amiabilă, a renunţat la pretenţiile salariale din luna octombrie şi evident primele 8 zile ale lunii noiembrie”, a declarat Mihai Rotaru, în cadrul unei conferinţe de presă.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi câştiga 17.000 de euro pe lună la Universitatea Craiova. Astfel, el a renunţat la peste 20.000 de euro pentru a putea pleca din Bănie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Observator
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
14:50
Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă”
14:03
BREAKING NEWSMirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru
13:24
Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3
13:17
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem”
12:43
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei
12:41
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 4 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 5 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România