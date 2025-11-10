Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova. Antrenorul în vârstă de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor, mandat început la finalul lunii ianuarie. Mihai Rotaru a făcut anunţul despre plecarea lui Rădoi, într-o conferinţă de presă organizată azi, la care a participat şi Mario Felgueiras.
Eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1, l-a determinat pe Mirel Rădoi să ia decizia de a-şi da demisia de la Universitatea Craiova. El şi-a mai dorit să plece de pe banca oltenilor şi la începutul sezonului, cât şi după remiza cu Metaloglobus din urmă cu trei etape, atunci când a fost întors de Mihai Rotaru.
Mihai Rotaru a anunţat că Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova
Mihai Rotaru i-a acceptat decizia, de această dată, lui Mirel Rădoi. Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat, iar el mai avea contract cu echipa din Bănie până în vara anului viitor.
Mihai Rotaru a mai anunţat că până marţi seară îşi doreşte să ajungă la o înţelegere cu noul antrenor, care-l va înlocui pe Mirel Rădoi. Patronul Universităţii Craiova a dezvăluit că pe lista sa nu se regăseşte un antrenor portughez, în ciuda zvonurilor apărute.
“Este a doua oară când mă prezint. Vin cu tristeţe pentru că am crezut în proiectul Mirel Rădoi. Aseară şi-a luat la revedere de la jucători şi am venit să dau lămuriri.
Am avut o discuţie până târziu în noapte. Eu am crezut în ceea ce putea realiza Rădoi. Şi făcuse o echipă care a avut nivel european şi noi asta vrem la Craiova, să fim la nivel european. Cele mai invocate motive au fost cele emoţionale. A zis că preferă să facă un pas în spate.
Niciun nume nu s-a aflat pe lista lungă. Nu e nicio sursă care să fie pe aproape. Avem o listă despre care va vorbi Felgueiras. Gică Hagi nu se află pe listă, ar fi fost imposibil.
Am aşteptat un semn azi, i-am spus să se gândească peste noapte. Au mai fost momente în care a vrut să plece şi am făcut eforturi să rămână şi mă bucur.
(Sunteţi dezamăgit de Mirel Rădoi?) Sunt trist, am crezut mult că acest lucru va funcţiona. Nu avem azi un nume final, sperăm să avem până marţi seară. Ne dorim să stăm cât mai mult acolo sus, am stat 11 etape pe locul 1, sper în acest grup. Am mers pe ideea ca următorul antrenor să fie străin. Nu i-a lipsit nimic lui Rădoi, a avut în plus o efervescenţă emoţională care ne-a adus aici.
Mi-am dorit echilibru şi stabilitate să fac tot ce ţine de mine să creez o bază solidă pentru Mirel să facă performanţă. Din păcate, s-a retras. Nici nu puteam să trăim săptămână de săptămână cu spectrul unei despărţiri.
Craiova trebuie să ia campionatul, Craiova trebuie să ia trofee, cine nu poate, să plece acasă. Cer performanţă şi asta vreau. Avem un lot pe care nu cred că trebuie să îl schimbăm. A demonstrat în multe meciuri”, a declarat Mihai Rotaru.
- Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
- Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă”
- Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova
- Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3
- “Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”