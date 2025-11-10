Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru - Antena Sport

Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova. Antrenorul în vârstă de 44 de ani şi-a încheiat al doilea mandat pe banca oltenilor, mandat început la finalul lunii ianuarie. Mihai Rotaru a făcut anunţul despre plecarea lui Rădoi, într-o conferinţă de presă organizată azi, la care a participat şi Mario Felgueiras.

Eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1, l-a determinat pe Mirel Rădoi să ia decizia de a-şi da demisia de la Universitatea Craiova. El şi-a mai dorit să plece de pe banca oltenilor şi la începutul sezonului, cât şi după remiza cu Metaloglobus din urmă cu trei etape, atunci când a fost întors de Mihai Rotaru.

Mihai Rotaru a anunţat că Mirel Rădoi e OUT de la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru i-a acceptat decizia, de această dată, lui Mirel Rădoi. Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat, iar el mai avea contract cu echipa din Bănie până în vara anului viitor.

Mihai Rotaru a mai anunţat că până marţi seară îşi doreşte să ajungă la o înţelegere cu noul antrenor, care-l va înlocui pe Mirel Rădoi. Patronul Universităţii Craiova a dezvăluit că pe lista sa nu se regăseşte un antrenor portughez, în ciuda zvonurilor apărute.

“Este a doua oară când mă prezint. Vin cu tristeţe pentru că am crezut în proiectul Mirel Rădoi. Aseară şi-a luat la revedere de la jucători şi am venit să dau lămuriri.