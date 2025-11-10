Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Atacantul a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonaşe galbene în doar trei minute pentru proteste.

Gigi Becali a vrut să-i trimită o maşină de lux privată lui Daniel Bîrligea, pentru ca atacantul să se ducă în cantonamentul naţionalei, după meciul cu Hermannstadt.

Patronul FCSB-ului şi-a dorit ca Bîrligea să nu mai plece de la stadion cu autocarul FCSB-ului, pentru a nu se ma întâlni cu ceilalţi jucători ai campioanei. Mihai Stoica l-a convins însă pe Gigi Becali să nu facă acest lucru, iar atacantul a plecat din Sibiu cu autocarul roş-albaştrilor.

De asemenea, Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de reacţia avută de atacant, mărturisind că îi va da o amendă de 20.000 de euro pentru faptul că s-a certat cu arbitrul Radu Petrescu.

“Dacă ţi-a dat galben, vezi-ţi de treaba ta, că arbitrul poate să fie bagabont. Că eu de la prima îl dădeam afară. Eu l-am zis să angajeze un Mercedes de lux să îl ducă la echipa naţională, să nu mai calce în autocar.