Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt - Antena Sport

Gigi Becali a luat o decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea, după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Atacantul a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonaşe galbene în doar trei minute pentru proteste.
Gigi Becali a vrut să-i trimită o maşină de lux privată lui Daniel Bîrligea, pentru ca atacantul să se ducă în cantonamentul naţionalei, după meciul cu Hermannstadt.
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea
Patronul FCSB-ului şi-a dorit ca Bîrligea să nu mai plece de la stadion cu autocarul FCSB-ului, pentru a nu se ma întâlni cu ceilalţi jucători ai campioanei. Mihai Stoica l-a convins însă pe Gigi Becali să nu facă acest lucru, iar atacantul a plecat din Sibiu cu autocarul roş-albaştrilor.
De asemenea, Becali s-a declarat extrem de dezamăgit de reacţia avută de atacant, mărturisind că îi va da o amendă de 20.000 de euro pentru faptul că s-a certat cu arbitrul Radu Petrescu.
“Dacă ţi-a dat galben, vezi-ţi de treaba ta, că arbitrul poate să fie bagabont. Că eu de la prima îl dădeam afară. Eu l-am zis să angajeze un Mercedes de lux să îl ducă la echipa naţională, să nu mai calce în autocar.
Ce să caute el? Să stea cu nişte oameni pe care i-a distrus? A zis Meme că tralala, să vedem. Din punctul meu de vedere să nu mai joace deloc, să stea în tribună.
Amendă 20.000 de euro! Unde te trezeşti? Dacă nu te comporţi, du-te în junglă. Nu se întâmplă aşa nici în Africa, nici în Asia”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
