Cristi Chivu şi-a demonstrat clasa! Inter a ajuns favorita specialiştilor la câştigarea titlului - Antena Sport

Napoli a fost după primele şase etape favorita bookmakerilor la câştigarea unui nou scudetto, dar lucrurile s-au schimbat radical după alte cinci runde disputate în Serie A.

Astfel, cu mai puţin de o lună în urmă, Napoli avea cotă 2.60 pentru adjudecarea unui nou scudetto, în timp ce un succes al lui Inter avea cotă 3.80. Rivala din oraş, AC Milan, era a treia favorită a bookmakerilor (5.00).

Inter e favorita la titlu a specialiştilor

Între timp, Interul lui Cristi Chivu a ajuns favorită clară, cu o cotă de 1.80. Milan şi Napoli au cote 5.50, în timp ce Roma e cotată şi ea cu şanse (9.00). Juventus ar avea nevoie de un miracol, în opinia specialiştilor, care i-au acordat o cotă 22.00.

După primele 11 etape disputate din Serie A, Inter e pe primul loc, cu 24 de puncte, la fel ca Roma. AC Milan şi Napoli au câte 22 de puncte, în timp ce Bologna are 21 de puncte, iar Juventus doar 19.

Cum i-a cucerit Cristi Chivu pe jucătorii lui Inter

Inter a câştigat cu 2-0 meciul din etapa cu numărul 11 de pe teren propriu cu Lazio şi a revenit pe primul loc în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu este lider înaintea ultimei pauze internaţionale din 2025.