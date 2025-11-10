Marius Șumudică, analiză dură după Craiova - UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică, analiză dură după Craiova - UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren

Liga 1

Marius Șumudică, analiză dură după Craiova – UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 16:15

Marius Șumudică, analiză dură după Craiova – UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren

Marius Șumudică și jucătorii de la Universitatea Craiova / Colaj Antena Sport

Universitatea Craiova a suferit un eșec pe teren propriu contra celor de la UTA Arad, la câteva zile distanță de la acel succes uriaș din UEFA Conference League, scor 2-0 cu Rapid Viena.

La scurt timp după această înfrângere, Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în vestiar, lucru oficializat luni, când Mihai Rotaru a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă.

Marius Șumudică a desființat un jucător de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a rămas la șase puncte distanță de liderul Rapid București, după ce a pierdut în mod surprinzător pe teren propriu contra celor de la UTA Arad.

Marius Șumudică a analizat evoluția întregii echipe din Bănie și l-a desființat în câteva cuvinte pe Assad Al Hamlawi, catalogat drept cel mai slab jucător de pe teren de către fostul antrenor al Rapidului.

„Mi s-a părut un joc haotic. Schimbările de jucători și de sistem. Eu n-am văzut o intervenție ok a portarului de care spuneți. Zero tehnică de portar. Are alonjă, este mare, reflexe foarte bune. Are probleme foarte mari pe centrări, nu apreciază absolut deloc. Iar mingea aia să te duci s-o prinzi așa, n-am văzut în viața mea. Eu n-am văzut așa procedeu la un portar. Este un procedeu atipic. Trebuie să te tragă un pic de ureche antrenorul de portar. N-ai voie să-ți iei gol de la 30 de metri și să nu-ți deschizi aria corpului.

Îl vezi pe Cicâldău că e nervos și are galben, păi scoate-l. Cicâldău nu jucase nimic până în momentul ăla. Îl ții pe bancă pe Telles care fusese cel mai bun cu trei zile înainte. Telles a jucat ceas. Faci cinci schimbări de la un meci la altul când tu aveai nevoie de victorie, iar după meciul ăsta venea o întrerupere. Nu poți să joci două meciuri în trei zile? Pe Telles să nu-l bagi un minut? Era singurul care putea să plece-n spațiu. Cicâldău este lentul lenților și vrea el să ceară mingea în spate?”.

Marius Șumudică: „Assad a fost cel mai slab de pe teren”

„Băluță în fața apărării este sub Anzor trei clase. Anzor, jucător de națională, care dă la poartă, este mult mai mobil, mult mai rapid în orice moment. Cicâldău ia galben, nu simți să-l scoți, ia al doilea galben și este eliminat. Eu nu-l scoteam niciodată pe Baiaram.

L-a ținut pe Assad până în minutul 90, având în vedere că a fost cel mai slab de pe teren. Îl bag și pe Nsimba, îl bag și pe Etim. Din cei patru care sunt, eu îl scot pe cel care este singurul care unu contra unu poate să facă ceva. Îl bagi pe Nsimba să joace bandă dreaptă? Cum să joci cu el acolo?”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă
