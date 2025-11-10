Marius Șumudică, analiză dură după Craiova - UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren - Antena Sport

Universitatea Craiova a suferit un eșec pe teren propriu contra celor de la UTA Arad, la câteva zile distanță de la acel succes uriaș din UEFA Conference League, scor 2-0 cu Rapid Viena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după această înfrângere, Mirel Rădoi și-a anunțat demisia în vestiar, lucru oficializat luni, când Mihai Rotaru a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă.

Marius Șumudică a desființat un jucător de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a rămas la șase puncte distanță de liderul Rapid București, după ce a pierdut în mod surprinzător pe teren propriu contra celor de la UTA Arad.

Marius Șumudică a analizat evoluția întregii echipe din Bănie și l-a desființat în câteva cuvinte pe Assad Al Hamlawi, catalogat drept cel mai slab jucător de pe teren de către fostul antrenor al Rapidului.

„Mi s-a părut un joc haotic. Schimbările de jucători și de sistem. Eu n-am văzut o intervenție ok a portarului de care spuneți. Zero tehnică de portar. Are alonjă, este mare, reflexe foarte bune. Are probleme foarte mari pe centrări, nu apreciază absolut deloc. Iar mingea aia să te duci s-o prinzi așa, n-am văzut în viața mea. Eu n-am văzut așa procedeu la un portar. Este un procedeu atipic. Trebuie să te tragă un pic de ureche antrenorul de portar. N-ai voie să-ți iei gol de la 30 de metri și să nu-ți deschizi aria corpului.