Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat - Antena Sport

Campionatul Nigeriei tocmai a atins un minim istoric în ceea ce privește siguranța fotbaliștilor. Sâmbătă, la meciul dintre Katsina United și FC Barau, din a 12-a etapă a NPFL (prima ligă din Nigeria), imaginile cu un jucător tăiat la gât au făcut înconjurul lumii.
S-a întâmplat în minutul 70 al meciului, imediat după ce oaspeții de la FC Barau au restabilit egalitatea. Potrivit informațiilor oferite de clubul Barau și preluate de presa nigeriană, mijlocașul Nana Abraham a fost atacat de fanii furioși ai gazdelor.
Nana Abraham, înjunghiat în gât! Meciul a continuat
Unul dintre oficialii lui FC Barau, Ahmad Gwale, a declarat că Abraham a fost înjunghiat în gât de cineva care a intrat pe gazon imediat după golul egalizator. Gwale a mai spus că atacatorul fie a pătruns pe teren din tribune, fie a venit de pe banca echipei gazdă!
Poza publicată de echipa oaspete, pe contul oficial de Twitter, îl arată pe jucător cu o rană adâncă la gât. Meciul a fost întrerupt, iar Nana Abraham a primit îngrijiri medicale chiar pe gazon. Surpriză, însă! După câteva minute, arbitrul a reluat meciul, care s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Gazdele neagă totul: „E un bun actor!”
Katsina United neagă incidentul, chiar dacă recunoaște că unii fani au aruncat cu obiecte pe teren, și îi acuză pe oaspeți că au premeditat totul. Pe rețelele sociale, cei de la Katsina au scris că Nana Abraham este doar „un bun actor”.
„Sunt minciuni! Este atât de regretabil să vezi o echipă profesionistă care inventează așa ceva și răspândește știri false pe rețelele sociale. Puteți vedea ce s-a întâmplat, de fapt, și cum coechipierii săi îl protejează de camere în timp ce bandajele false îi cad”, a transmis clubul gazdă, care a adăugat, pe Twitter, câteva capturi video pentru a-și justifica poziția.
Jucătorul e în afara oricărui pericol
Duminică dimineața, Nana Abraham a oferit o reacție pentru canalele de Social Media ale clubului său. „Slavă Domnului, acum mă simt bine. Echipa noastră medicală și-a dat toată silința ca să-mi trateze rănile. E regretabil ce s-a întâmplat. Fotbalul nu e un război, de ce să fim atacați?”, a spus jucătorul.
Momentan, Federația din Nigeria nu a anunțat nicio măsură după incidentele de la Katsina. Cel mai probabil, va urma o investigație pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.
