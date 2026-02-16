Penalty întors de VAR în minutul 98, în Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Dorinel Munteanu, devastat! - Antena Sport

În minutul 95, Chivulete a dictat penalty pentru Hermannstadt, după ce Sinyan l-a doboarăt pe Ciubotaru. Clujenii au protestat, iar faza a fost analizată în VAR.
După trei minure de analiză, Andrei Chivulete a fost chemat de la VAR să revadă faza pentru care a dictat inițial penalty. Arbitrul a revenit asupra deciziei, anulând lovitura de la 11 metri. Partida s-a încheiat astfel cu victoria celor de la CFR Cluj, cu 1-0.
Decizia VAR l-a surprins pe Dorinel Munteanu cu mâinile în cap, semn de nemulţumire la adresa deciziei luate de arbitru.
Echipa lui Pancu a ajuns la opt victorii consecutive şi este pe locul 5, cu 44 de puncte. Hermannstadt e penultima în clasament, pe locul 15, cu 17 puncte.
