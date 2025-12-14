Cătălin Cîrjan, încântat după Dinamo - Metaloglobus 4-0: „Lucrurile se văd frumos”. Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Cîrjan, încântat după Dinamo – Metaloglobus 4-0: „Lucrurile se văd frumos”. Ce a spus despre titlu

Daniel Işvanca Publicat: 14 decembrie 2025, 21:13

Cătălin Cîrjan / SPORT PICTURES

Dinamo București a făcut spectacol pe Arena Națională și s-a impus cu scorul de 4-0 în fața celor de la Metaloglobus. Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a urcat pe locul al doilea și s-a apropiat la doar un punct de liderul Rapid.

Dacă rezultatele vor fi de partea lor, „câinii” vor avea chiar ocazia de a termina anul 2025 pe prima poziție în clasamentul Ligii 1. Ce a spus Cătălin Cîrjan după fluierul final.

Cătălin Cîrjan: „Campionatul este lung”

Dinamo a profitat de pasul greșit făcut de Rapid și FC Botoșani și a urcat pe poziția a doua în clasamentul Ligii 1. Cătălin Cîrjan a marcat ultimul gol al partidei și a vorbit la final despre titlu, dar și despre jocul următor cu UTA.

„Lucrurile se văd frumos, dar am vorbit și în vestiar și trebuie să ne mulțumim cu puțin. Campionatul este lung, trebuie să muncim și gândul nostru e deja la meciul cu UTA.

Nu a fost chiar așa ușor, mai ales că au avut și ei momente bune. Nu am stat așa bine pe teren, chiar am discutat asta cu Mister la pauză. În a doua repriză, chiar au început mai bine decât noi. A venit golul lui Cristi (n.r. Mihai) și apoi ne-am făcut meciul mai ușor. 

Cel mai important e să mergem acolo (n.r. la UTA) cu gândul la victorie. Dacă va fi să terminăm pe primul loc anul va fi bine, dacă nu, atunci campionatul este lung. 

(n.r. Ce trebuie să facă Dinamo în iarnă pentru lupta la titlu?) Nu pot să vorbesc eu despre asta. Trebuie să facem un cantonament foarte bun și vom vedea cum vor fi meciurile de anul viitor”, a declarat Cătălin Cîrjan, potrivit digisport.ro.

