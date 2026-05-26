Ioan Varga nu renunță. Jucătorul dorit de Rapid, ofertat de CFR Cluj

Conducătorii lui CFR Cluj sunt deciși să facă un lot puternic și pentru sezonul viitor, cu care noul antrenor, care îi va urma lui Daniel Pancu, să reușească rezultate cel puțin la fel de bune.

Ardelenii au început negocierile cu Sheriff Sinyan, fotbalist aflat la final de contract și dorit de Rapid, iar Ioan Varga încearcă să-l convingă pe acesta să continue în Gruia și în stagiunea următoare.

Negocieri pentru prelungirea contractului lui Sheriff Sinyan

CFR Cluj începe să pregătească serios sezonul viitor, iar primele decizii importante par să fie deja luate. Conducerea din Gruia vrea să continue cu Sheriff Sinyan, unul dintre cei mai constanți oameni din defensivă, însă în același timp este gata să renunțe la Damjan Djokovic, fotbalist care nu mai intră în planurile de viitor ale clubului.

Sinyan a avut evoluții apreciate în acest sezon și a devenit un jucător important în angrenajul echipei, iar Ioan Varga i-a trimis o ofertă cu un venit mărit. Tocmai de aceea, șefii CFR-ului încearcă să îl păstreze și pentru următorii ani, mai ales că fundașul a atras atenția și altor cluburi, precum Rapid. La Cluj există convingerea că poate fi unul dintre liderii echipei în perioada următoare, notează Prosport.

Sheriff Sinyan, 29 de ani, a ajuns la CFR Cluj în ianuarie 2025, iar de atunci a strâns 50 de meciuri pentru ardeleni, 4 goluri și o pasă decisivă.

Damjan Djokovic ar putea pleca de la CFR Cluj în perioada urmtătoare

De partea cealaltă, situația lui Damjan Djokovic este tot mai incertă. Mijlocașul croat, unul dintre veteranii vestiarului, pare tot mai aproape de despărțirea de CFR. Oficialii ardeleni consideră că echipa are nevoie de un nou început și de un lot mai proaspăt, iar Djokovic nu mai reprezintă o soluție pe termen lung.