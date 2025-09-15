Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: "Nu au cum" - Antena Sport

Daniel Pancu ştie care este problema FCSB-ului în acest debut de sezon. Campioana României are o singură victorie în primele 9 etape şi nu a putut câştiga nici pe terenul nou-promovatei Csikszereda.

Fostul selecţioner al naţionalei U21 este de părere că echipa lui Elias Charalambous suferă din cauza regulii U21, considerând că cei patru tineri pe care FCSB îi are la dispoziţie în acest moment şi care pot îndeplini această regulă reprezintă o slăbiciune.

Daniel Pancu ştie care e singura problemă de la FCSB: “Jucătorul under”

Cu toate acestea, Daniel Pancu este convins că FCSB îşi va reveni şi va reuşi să treacă de această perioadă complicată, susţinând că singura problemă de la FCSB este cea legată de jucătorul U21:

“O singură problemă văd la FCSB, jucătorul under. Nu au cum să aibă parcursul ăsta până la final”, a declarat Daniel Pancu, la digisport.ro.

În acest moment, FCSB are patru jucători care pot îndeplini regula U21. Este vorba de Andrei Dăncuș (16 ani, fundaș central), Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta), Mihai Toma (18 ani, mijlocaș), Alexandru Stoian (17 ani, atacant).