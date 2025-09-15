Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: "Nu au cum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”

Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: “Nu au cum”

Publicat: 15 septembrie 2025, 18:08

Comentarii
Daniel Pancu a identificat singura problemă de la FCSB: Nu au cum

Daniel Pancu / Profimedia

Daniel Pancu ştie care este problema FCSB-ului în acest debut de sezon. Campioana României are o singură victorie în primele 9 etape şi nu a putut câştiga nici pe terenul nou-promovatei Csikszereda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecţioner al naţionalei U21 este de părere că echipa lui Elias Charalambous suferă din cauza regulii U21, considerând că cei patru tineri pe care FCSB îi are la dispoziţie în acest moment şi care pot îndeplini această regulă reprezintă o slăbiciune.

Daniel Pancu ştie care e singura problemă de la FCSB: “Jucătorul under”

Cu toate acestea, Daniel Pancu este convins că FCSB îşi va reveni şi va reuşi să treacă de această perioadă complicată, susţinând că singura problemă de la FCSB este cea legată de jucătorul U21:

“O singură problemă văd la FCSB, jucătorul under. Nu au cum să aibă parcursul ăsta până la final”, a declarat Daniel Pancu, la digisport.ro.

În acest moment, FCSB are patru jucători care pot îndeplini regula U21. Este vorba de Andrei Dăncuș (16 ani, fundaș central), Ionuț Cercel (18 ani, fundaș dreapta), Mihai Toma (18 ani, mijlocaș), Alexandru Stoian (17 ani, atacant).

Reclamă
Reclamă

În meciul de la Miercurea Ciuc, încheiat la egalitate, scor 1-1, Ionuţ Cercel şi Mihai Toma au jucat. Cercel a fost titular, dar a fost scos la pauză. Tot atunci a intrat Mihai Toma pe teren.

Pentru FCSB urmează o nouă deplasare complicată. Campioana României va merge pe terenul celor de la FC Botoşani, înaintea primului meci din grupa principală Europa League, din Olanda, cu Go Ahead Eagles.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
19:52
Victor Piţurcă a avut un mesaj clar pentru Mircea Lucescu: “Să îşi vadă de treaba lui”
19:50
CFR Cluj a anunțat un nou transfer, la două zile după remiza cu Metaloglobus
19:40
Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00. “Câinii”, fără eşec de cinci etape. Echipele de start
19:26
“Impardonabil” Dumitru Dragomir l-a criticat pe Gigi Becali şi îl consideră principalul vinovat: “De pe altă planetă”
19:16
Debut cu stângul pentru Florinel Coman în Liga Campionilor! Românul, scos de pe teren într-un meci cu 7 goluri
18:35
Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 3 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 4 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena