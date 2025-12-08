Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: "Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea" - Antena Sport

Închide meniul
Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah: “Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea”

Dan Roșu Publicat: 8 decembrie 2025, 12:12

Mo Salah se antrenează înaintea unui meci - Profimedia Images

Mo Salah a avut o serie de declaraţii nepotrivite după meciul de sâmbătă, Leeds – Liverpool 3-3, iar Wayne Rooney l-a criticat dur, susţinând că dacă el s-ar fi aflat pe banca de pe Anfield Road, acesta nu ar fi fost în lot pentru următoarele partide, cu Inter, în Champions League, sau cu Brighton, în Premier League.

Egipteanul de 33 de ani are 250 de goluri marcate în 420 de meciuri pentru cormorani, dar a rezervă în ultimele 3 meciuri. Asta după ce sezonul trecut a marcat 29 de goluri, înainte să semneze prelungirea pe încă doi ani.

Wayne Rooney l-a cerut out din lotul lui Liverpool pe Mo Salah

“Salah îşi distruge moştenirea pe care o are la Liverpool. Ar fi păcat să se întâmple aşa. A pornit pe o cale greşită. Ar trebui ca Slot să îşi arate autoritatea, să-l ia de o parte şi să îi spună `nu vei călători cu echipa, ce ai spus este inacceptabil`.

Du-te la Cupa Africii pe Naţiuni şi lasă totul să se calmeze. Dacă eu eram antrenor acolo, cu siguranţă Salah nu s-ar fi aflat în lot după ce a zis. Orice ar fi, e ceva ce trebuie să se rezolve rapid”, a spus Rooney, citat de bbc.com.

Mo Salah: “Nu am nicio relaţie cu Arne Slot”

În ultimele trei meciuri, Salah a fost rezervă, iar într-unul singur a și intrat pe teren pe parcurs, cel cu Sunderland, încheiat 1-1.

“Obișnuiam să am o relațe bună (n.r. cu Slot), acum nu mai avem nicio relație și nu știu de ce. Pare că cineva nu mă vrea la club. I-am sunat pe mama și tatăl meu și le-am spus să vină la meciul cu Brighton.

Nu contează dacă joc sau nu, mă voi bucura. Voi fi pe Anfield și îmi voi lua la revedere de la fani înainte de Cupa Africii pe Națiuni, pentru că nu știu ce se va întâmpla când voi fi acolo.

Nu e acceptabil să fiu sincer. Dacă eram altundeva, orice club și-ar proteja jucătorii. Acum, «Hai să-l aruncăm pe Mo în fața trenului, pentru că e problema de la echipă». Nu cred că sunt o problemă“, a fost discursul extrem de dur al lui Salah, potrivit dailymail.co.uk.

