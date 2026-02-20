Daniel Pancu a răbufnit: "Cea mai injustă decizie!" Nemulţumit de suspedarea dată în "cazul Berogodi-Cordea" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu a răbufnit: “Cea mai injustă decizie!” Nemulţumit de suspedarea dată în “cazul Berogodi-Cordea”

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 17:56

Cristiano Bergodi - Daniel Pancu / Colaj Sport Pictures

Comisia de Disciplină a FRF l-a suspendat pe  Andrei Cordea pentru 3 etape și l-a amendat cu 5.000 de lei în urma unui conflict aprins cu antrenorul Cristiano Bergodi (de la U Cluj), petrecut la finalul derby-ului clujean câștigat de CFR cu 3-2.

Daniel Pancu a răbufnit legat de suspendarea primită de jucător. Tehnicianul consideră că şi alţi jucători meritau să se aleagă cu suspendări, cum ar fi Nistor, de la U Cluj, care a şi recunoscit că a înjurat.

“Sincer, nu mă așteptam la o așa decizie. Mi se pare cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal. Dar nu comentez pentru că la ce au scris ei în raport, dacă nu te uiți în video…

Așa, pe injurii, ar mai fi trebuit convocați încă vreo 5 jucători, dar nu de la echipa noastră, ci de a lor. Ar fi trebuit suspendați și ei. Unul dintre ei (n.r – Dan Nistor) a recunoscut public în urmă cu câteva zile, la televiziuni. El a fost cel care a provocat. Cordea a răspuns cu injurii la injurii.

Astea e, s-a dus. Îmi pare rău pentru Cordea pentru că era într-o formă bună. Nu știm cum va reveni. Sperăm să nu mai avem parte de astfel de episoade”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

