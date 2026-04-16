Daniel Pancu, anunț categoric despre viitorul lui la CFR Cluj: „Asta îmi doresc enorm”

Daniel Pancu a făcut un anunț categoric despre viitorul lui la CFR Cluj. Antrenorul a subliniat că este concentrat pe ceea ce are de făcut la echipă, până la finalul sezonului.
Daniel Pancu a mai declarat că nu se gândește la o plecare de la CFR Cluj. Acesta a transmis că își dorește să-și îndeplinească obiectivul, anume calificarea în cupele europene, și sî continue pe banca formației din Gruia.
Daniel Pancu mai are contract cu CFR Cluj până la finalul sezonului. Înțelegerea se va prelungi automat dacă antrenorul va reuși să califice echipa într-o competiție europeană.
„E un subiect care nu există. E posibil să jucăm un meci decisiv pentru locul 3 peste două etape în Giulești. Nu există. E un subiect care nu există din punctul meu de vedere.
Sunt 100%, 1000% concentrat pe obiectivul meu de la CFR Cluj. Îmi doresc enorm să îndeplinesc obiectivul și să continui aici”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare partidei FC Argeș – CFR Cluj, din etapa a cincea a play-off-ului.
Ce a spus Neluțu Varga despre viitorul lui Daniel Pancu
S-e vehiculat recent despre un posibil acord între Daniel Pancu şi Rapid. Giuleştenii au reacţionat printr-un comunicat, în timp ce Neluţu Varga crede că o astfel de mutare este imposibilă, deoarece Pancu va continua şi din vară în Ardeal.
“(Reporter: Vă este frică să nu îl pierdeți pe Pancu, se zvonește de Rapid?) Nu-mi e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.
Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate”, a declarat Neluțu Varga, pentru iamsport.ro.
