Ce spune Neluțu Varga despre plecarea lui Pancu la Rapid

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 14:21

Daniel Pancu, după un meci / Sport Pictures

S-e vehiculat recent despre un posibil acord între Daniel Pancu şi Rapid. Giuleştenii au reacţionat printr-un comunicat, în timp ce Neluţu Varga crede că o astfel de mutare este imposibilă, deoarece Pancu va continua şi din vară în Ardeal.

“(Reporter: Vă este frică să nu îl pierdeți pe Pancu, se zvonește de Rapid?) Nu-mi e frică de nimic. Avem o relație bună și nu se pune problema de așa ceva, astea sunt speculații de presă. Avem o relație foarte cordială și corectă.

Pancu muncește, este serios, își face treaba, nu se gândește la nimic, decât la obiectiv. Indiferent dacă își face obiectivul sau nu, din partea noastră are susținere necondiționată pentru continuitate”, a declarat Neluțu Varga, pentru iamsport.ro.

Patronul celor de la CFR Cluj este acum realist şi în privinţa obiectivului. Conştient că accederea în play-off a fost un “miracol”, Varga spune că un obiectiv realist pentru club este clasarea pe locul 3.

“Un obiectiv realist pentru finalul campionatului este locul 3. Nu are rost să batem câmpii, că nu suntem deplasați. Știm că anul ăsta a fost unul mai greu, e foarte bine că am reușit să ne revenim, iar la anul sperăm mai multe. Deocamdată ne raportăm la ce e posibil, ce e realist, o luăm pas cu pas”, a concluzionat omul de afaceri.

