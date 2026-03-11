Mijlocaş "de Real Madrid sau de Manchester City", înregistrat de Dinamo pentru play-off - Antena Sport

Boateng, Karamoko, Mărginean, Caragea, Bordușanu și Licsandru au proble medicale, iar George Pușcaș este în urmă cu pregătirea fizică și nu poate fi utilizat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Puşi în faţa unor probleme de efectiv, dinamoviştii au decis să-l înregistreze la Liga Profesionistă de Fotbal pe nigerianul Godwin Udosen (18 ani), mijlocaș central.

Chiar dacă numele lui Godwin Udosen pare să fie o surpriză pentru fanii lui Dinamo, jucătorul se află în Ştefan cel Mare din 2024.

El a fost remarcat de Bogdan Costicea, scouterul care l-a dus pe Octavian Popescu la FCSB. “Godwin Udosen s-ar putea face un fotbalist de Real Madrid sau de Manchester City! Sigur, nu există garanția că va evolua chiar la un asemenea nivel, însă cu siguranță poate deveni un jucător important în Europa!

Godwin e mijlocaș central, număr 8. E foarte puternic, are o tehnică bună, lovește mingea cu ambele picioare. Înălțimea, 1,88”, spunea Costicea despre fotbalist, conform golazo.ro.