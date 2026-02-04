Închide meniul
Daniel Pancu, înţepături la Rapid: "Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu..." - Antena Sport

Daniel Pancu, înţepături la Rapid: "Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…"

Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…”

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 20:27

Daniel Pancu, înţepături la Rapid: Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…

Daniel Pancu a reuşit o nouă victorie în Liga 1. CFR Cluj a trecut de UTA Arad, cu 1-0, iar ardelenii au ajuns pe locul 7 în Liga 1. Antrenorul CFR-ului a trimis câteva săgeţi către Rapid şi U Cluj la finalul partidei câştigate, susţinând că sunt avantajate de programul Ligii 1.

“Dacă făceau programările astea Gigi Corsicanu cu cel mai înfocat suporter al lui U Cluj… Au un avantaj foarte mare cu această programare. E un test important şi pentru noi, chiar dacă adversarii au câte o zi în plus de pauză, că putem juca ca o echipă europeană, din trei în trei zile”, a declarat Pancu pentru Digi Sport.

El a vorbit şi despre meciul câştigat, cu UTA Arad, care apropie şi mai mult CFR de play-off. “O victorie mare de tot, cea mai importantă. Pe un asemnea teren, nu mă mai opresc din laudă la adresa jucătorilor. E o consecinţă a ceea ce am reuşit aici. Încredere totală în valorea jucătorilor. Plecările au contat foarte mult. Situaţia pe care am găsit-o nu pot să o descriu în cuvinte. Sunt foarte fericit pentru jucători şi suporteri”, a încheiat antrenorul CFR-ului.

Echipa CFR Cluj a învins miercuri, în deplasare, scor 1-0, gruparea arădeană UTA, în etapa a 25-a din Liga 1. Cele două formaţii sunt vecine în clasament, cu acelaşi număr de puncte, 38. CFR se află pe 7, iar UTA pe locul 8.

 

