Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat - Antena Sport

Claudiu Niculescu a revenit după aproape opt ani la cârma unei echipe din Liga 1, fiind prezentat oficial miercuri de către cei de la Unirea Slobozia.

Tehnicianul fusese ultima oară la CSM Slatina, dar a acceptat oferta ialomițenilor, acolo unde i-a înlocuit pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.

Claudiu Niculescu este subiectul unei reveniri neașteptate pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva Unirea Slobozia de la retrogradare.

Claudiu Niculescu, pe lista celor de la Unirea Slobozia

După aproape opt ani de la ultima aventură în Liga 1, Claudiu Niculescu este gata de o mutare spectaculoasă, dar și în același timp neașteptată. Antrenorul celor de la CSM Slatina este în pole position pentru a prelua Unirea Slobozia, anunță fanatik.ro.

Conducerea ialomițenilor vrea să producă un șoc la echipă după parcursul catastrofal din acest an și să îi dea afară pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu.

Sursa citată menționează că Unirea Slobozia i-a contactat înaintea meciului cu Petrolul și pe Marius Măldărășanu, respectiv Liviu Ciobotariu, însă niciunul nu a răspuns pozitiv propunerii.