Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează” - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 20:50

Jucătorii de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a făcut un pas mare către play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la UTA. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a ajuns la o serie de șase succese la rând și este la doar un punct de locul șase.

Neluțu Varga a reacționat imediat după victoria clubului din Gruia pe ”Francisc von Neumann” și a avut un mesaj special pentru tehnicianul echipei, dar și pentru jucători.

Neluțu Varga, entuziasmat de parcursul echipei lui Daniel Pancu

Daniel Pancu a transformat CFR Cluj într-o adevărată forță în Liga 1, ardelenii reușind să bifeze șase victorii consecutive în campionatul intern. Succesul de la Arad l-a cucerit pe patronul Neluțu Varga.

„Îl felicit pe Daniel Pancu, pe băieți, pe toată lumea. Au dat dovadă de bărbați. Ăsta e spiritul CFR-ului, de asta sunt bucuros că încep să văd echipa pe care am creionat-o la începutul venirii mele în acționariat. Asta am vrut să văd, o formație pragmatică, puternică, care câștigă cele 3 puncte.

Asta mă interesează, nu vreau joc frumos sau vrăjeli de astea. Să joace pragmatic, puternic, și să-și urmărească scopul de a câștiga cele 3 puncte. Dacă ne ajută Dumnezeu ajungem sus. Îi felicit pe jucători încă o dată”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

