Vești proaste pentru Daniel Pancu! Ce decizie ar fi luat Dan Șucu la Rapid

Daniel Pancu are deja probleme la Rapid București, asta după ce Dan Șucu ar fi luat o decizie care va schimba complet planurile tehnicianului la gruparea giuleșteană.
Giovanni Becali a povestit care sunt principalele probleme cu care se va lupta antrenorul venit de la CFR Cluj în această perioadă, înainte de începerea noului sezon.
Fără transferuri pe bani la Rapid! Anunțul lui Giovanni Becali
Daniel Pancu este deja în negocieri cu CFR Cluj pentru a-l transfera pe Mohammed Kamara, dar tehnicianul venit din Gruia a primit deja vești proaste din partea conducerii în ceea ce privește transferurile.
Giovanni Becali a precizat că principala prioritate a lui Dan Șucu este ca Rapidul să transfere jucători liberi de contract și doar o plecare a unui titular pe bani mulți ar putea schimba situația.
„(n.r. – Șucu îi aduce jucători?) Aici e problema. Ei sunt în vacanță câteva zile, dar ei comunică cu Bilașco, cu Angelescu. Sunt pe urmele multor jucători. (n.r. – Câți îi aduce lui Pancu?) Nu știu câți vrea Pancu. Nu cred că îi ia clubul lui Pancu câți vrea Pancu. Dacă Pancu vrea 10, îi ia 10? Îi ia în conformitate cum se înțelege și cu Bilașco și cu domnul Angelescu, după care domnul Șucu trage linia.
În primă instanță, nu știu dacă Rapid va plăti jucători, caută jucători liberi. Clubul va cheltui bani când va vinde jucători. Sper să le facem o surpriză și să începem prin a îl vinde pe Borza”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.
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