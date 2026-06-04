Home | Fotbal | Liga 1 | Vești proaste pentru Daniel Pancu! Ce decizie ar fi luat Dan Șucu la Rapid

Vești proaste pentru Daniel Pancu! Ce decizie ar fi luat Dan Șucu la Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 4 iunie 2026, 18:44

Comentarii
Vești proaste pentru Daniel Pancu! Ce decizie ar fi luat Dan Șucu la Rapid

Daniel Pancu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Daniel Pancu are deja probleme la Rapid București, asta după ce Dan Șucu ar fi luat o decizie care va schimba complet planurile tehnicianului la gruparea giuleșteană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giovanni Becali a povestit care sunt principalele probleme cu care se va lupta antrenorul venit de la CFR Cluj în această perioadă, înainte de începerea noului sezon.

Fără transferuri pe bani la Rapid! Anunțul lui Giovanni Becali

Daniel Pancu este deja în negocieri cu CFR Cluj pentru a-l transfera pe Mohammed Kamara, dar tehnicianul venit din Gruia a primit deja vești proaste din partea conducerii în ceea ce privește transferurile.

Giovanni Becali a precizat că principala prioritate a lui Dan Șucu este ca Rapidul să transfere jucători liberi de contract și doar o plecare a unui titular pe bani mulți ar putea schimba situația.

„(n.r. – Șucu îi aduce jucători?) Aici e problema. Ei sunt în vacanță câteva zile, dar ei comunică cu Bilașco, cu Angelescu. Sunt pe urmele multor jucători. (n.r. – Câți îi aduce lui Pancu?) Nu știu câți vrea Pancu. Nu cred că îi ia clubul lui Pancu câți vrea Pancu. Dacă Pancu vrea 10, îi ia 10? Îi ia în conformitate cum se înțelege și cu Bilașco și cu domnul Angelescu, după care domnul Șucu trage linia.

Reclamă
Reclamă

În primă instanță, nu știu dacă Rapid va plăti jucători, caută jucători liberi. Clubul va cheltui bani când va vinde jucători. Sper să le facem o surpriză și să începem prin a îl vinde pe Borza”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Observator
Jumătate de ţară, sub alertă de vreme severă. Sunt anunţate furtuni, vijelii şi grindină, inclusiv în Capitală
Antrenorul român pe care l-a copiat Hagi la națională. El folosește tactica „tricolorilor” din meciul cu Georgia
Fanatik.ro
Antrenorul român pe care l-a copiat Hagi la națională. El folosește tactica „tricolorilor” din meciul cu Georgia
18:40

Sorana Cîrstea, mai talentată decât Simona Halep? Răspunsul oferit de legendarul Boris Becker: “Trebuie să ai asta”
17:59

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 iunie
17:47

Pleacă Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev? Ucrainenii i-au stabilit prețul atacantului dorit de Dinamo
17:45

Rapid are concurență pentru “repatrierea” lui Rareş Ilie. Mijlocaşul, dorit de un club din Italia
17:24

Favorita Soranei Cîrstea este în finala Roland Garros! Victorie clară în fața Martei Kostyuk
17:09

Eroii Campionatului Mondial | Lothar Matthaus: Jucătorul plecat din Liga a 4-a care a câștigat World Cup 1990
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, anunţ decisiv despre transferul lui Alex Dobre: “Am vorbit cu taică-su” 2 Presa din Turcia anunţă că Mirel Rădoi este ca şi dat afară de la Gaziantep. I s-a găsit înlocuitor 3 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 4 Chivu a mutat imediat după ce Real Madrid i-a luat un jucător! Pregătește ofertă de 50 de milioane de euro 5 Jose Mourinho a alcătuit lista neagră! 6 jucători pe care nu-i mai dorește la Real Madrid 6 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat