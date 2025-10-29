Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: "Nu sunt eu vinovat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: “Nu sunt eu vinovat”

Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: “Nu sunt eu vinovat”

Publicat: 29 octombrie 2025, 9:39

Comentarii
Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: Nu sunt eu vinovat

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Profimedia

Daniel Pancu şi-a stabilit un obiectiv clar la CFR Cluj. Tehnicianul de 48 de ani s-a înţeles cu trupa din Gruia şi îl va înlocui pe Andrea Mandorlini pe banca echipei, urmând să semneze contractul în cel mai scurt timp.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Pancu a declarat că obiectivul său principal e să o califice pe CFR Cluj într-o cupă europeană, în ciuda rezultatelor extrem de modeste înregistrate de clujeni în acest sezon de Liga 1. Echipa ocupă locul 13, cu tot atâtea puncte, după 14 meciuri jucate.

Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj

De asemenea, după ce s-a înţeles cu Neluţu Varga, Daniel Pancu a dezvăluit şi care este singura sa nemulţumire privind-o pe CFR Cluj. El a transmis că numărul mare de jucători din lotul formaţiei ardelene nu este un aspect pe placul său.

“Obiectivele fixate, în mod normal, le vom discuta mâine seară (n.r. miercuri, 29 octombrie), dar participarea într-o cupă europeană. Asta înseamnă Cupa sau clasarea pe un loc care te duce acolo, poți să o faci și de pe primul loc din play-out.

E clar că singura nemulțumire e că sunt prea mulți jucători în lot. Regulile la mine sunt foarte simple. Dacă este jucător de valoare, dacă ești bine plătit, sunt foarte simple. Nu sunt eu vinovat că trebuie să las 12,13 jucători în afara lotului. Asta nu e problema mea“, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Pancu e aşteptat să semneze un contract valabil până la finalul sezonului cu CFR Cluj, cu opţiune de prelungire. Fostul selecţioner al naţionalei U21 va încasa un salariu de 14.000 de euro pe banca clujenilor.

Pancu ar putea debuta pe banca celor de la CFR Cluj vineri, atunci când clujenii se vor deplasa la Bucureşti pentru partida cu Dinamo, din etapa a 15-a din Liga 1.

Suma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberantSuma uriaşă cerută de un clujean pentru un apartament de 3 camere: Exagerat. Nimic nu justifică preţul aberant
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
Fanatik.ro
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
12:58
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
12:14
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”
12:11
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”
12:07
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă”
11:48
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini”
11:37
Vestea momentului pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a vorbit despre revenirea fundașului român
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”