Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj. Singura nemulţumire a noului antrenor al clujenilor: "Nu sunt eu vinovat" - Antena Sport

Daniel Pancu şi-a stabilit un obiectiv clar la CFR Cluj. Tehnicianul de 48 de ani s-a înţeles cu trupa din Gruia şi îl va înlocui pe Andrea Mandorlini pe banca echipei, urmând să semneze contractul în cel mai scurt timp.

Daniel Pancu a declarat că obiectivul său principal e să o califice pe CFR Cluj într-o cupă europeană, în ciuda rezultatelor extrem de modeste înregistrate de clujeni în acest sezon de Liga 1. Echipa ocupă locul 13, cu tot atâtea puncte, după 14 meciuri jucate.

Daniel Pancu şi-a stabilit obiectivul la CFR Cluj

De asemenea, după ce s-a înţeles cu Neluţu Varga, Daniel Pancu a dezvăluit şi care este singura sa nemulţumire privind-o pe CFR Cluj. El a transmis că numărul mare de jucători din lotul formaţiei ardelene nu este un aspect pe placul său.

“Obiectivele fixate, în mod normal, le vom discuta mâine seară (n.r. miercuri, 29 octombrie), dar participarea într-o cupă europeană. Asta înseamnă Cupa sau clasarea pe un loc care te duce acolo, poți să o faci și de pe primul loc din play-out.

E clar că singura nemulțumire e că sunt prea mulți jucători în lot. Regulile la mine sunt foarte simple. Dacă este jucător de valoare, dacă ești bine plătit, sunt foarte simple. Nu sunt eu vinovat că trebuie să las 12,13 jucători în afara lotului. Asta nu e problema mea“, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.